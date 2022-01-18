Про це турецький лідер повідомив в інтерв’ю турецькому державному виданню Daily Sabah.
На думку Ердогана, Україна — сильна держава і Росія, перед тим як піти на такий крок, повинна задуматись про наслідки:
“Я не вважаю, що існує реальна загроза військового вторгнення Росії в Україну. Україна — це не звичайна країна. Україна — достатньо сильна держава. Думаю, що Москва повинна добре проаналізувати, що буде зі світом та з нею самою, якщо вони наважаться на такий крок”, – поділився роздумами президент Туреччини.
Окрім цього Реджеп Тайїп Ердоган зазначив, що така подія як війна повинна зникнути з політичної історії:
“Не повинно бути так, що одна держава нападає на іншу тільки тому, що їй хочеться окупувати чужі землі”, – додав Ердоган.
Він також підкреслив, що це питання повинно і надалі обговорюватись з президентом Росії Володимиром Путіним.
- Нагадаємо, що Туреччина повідомила США про готовність сприяти переговорам з Росією.
- Також повідомлялось, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган готовий організувати зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського.
- Раніше в The New York Times повідомили, що РФ евакуює своїх дипломатів з України.За інформацією журналістів, Україну вже покинуло щонайменше 18 людей.
- Відомо також, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію проявити гнучкість, оскільки саме дії Кремля викликали загрозу війни у Європі.