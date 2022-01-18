Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну — один з найменш ймовірних сценаріїв розвитку подій. Він закликає продовжувати діалог з президентом Росії.

Про це турецький лідер повідомив в інтерв’ю турецькому державному виданню Daily Sabah.

На думку Ердогана, Україна — сильна держава і Росія, перед тим як піти на такий крок, повинна задуматись про наслідки:

“Я не вважаю, що існує реальна загроза військового вторгнення Росії в Україну. Україна — це не звичайна країна. Україна — достатньо сильна держава. Думаю, що Москва повинна добре проаналізувати, що буде зі світом та з нею самою, якщо вони наважаться на такий крок”, – поділився роздумами президент Туреччини.

Окрім цього Реджеп Тайїп Ердоган зазначив, що така подія як війна повинна зникнути з політичної історії:

“Не повинно бути так, що одна держава нападає на іншу тільки тому, що їй хочеться окупувати чужі землі”, – додав Ердоган.

Він також підкреслив, що це питання повинно і надалі обговорюватись з президентом Росії Володимиром Путіним.