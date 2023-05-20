Джерело: Володимир Зеленський/Telegram
“Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим”, – написав президент України.
Водночас японські ЗМІ опублікували відео, де Зеленський спускається з літака після приземлення.
【速報】ウクライナ ゼレンスキー大統領が来日 広島空港に到着
G7広島サミット きょうの動きを動画でお伝えしていますhttps://t.co/Dj30L2qGv3#nhk_video pic.twitter.com/1Od8vaW9X1
— NHKニュース (@nhk_news) May 20, 2023
Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський особисто відвідає саміт лідерів “Великої сімки”, який триватиме у японському місті Хіросіма з 19 по 21 травня.
За інформацією ЗМІ, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7 у Японії, президент США Джо Байден оголосить новий пакет допомоги Україні на суму 375 мільйонів доларів.
Інформацію про чергову допомогу від США виданню повідомили американські та українські посадовці, які знайомі з цим питанням.
До нового пакета увійде більше артилерійських снарядів, бронетехніки і протитанкової зброї.
Новина про новий пакет допомоги з’явилась після того, як Байден дав зрозуміти, що Сполучені Штати дозволять третім країнам надати Україні американські винищувачі F-16 і що він підтримає міжнародні зусилля з навчання українських пілотів.
У сукупності такі кроки проявом потужної підтримки України напередодні очікувано контрнаступу, який, як сподіваються українці. допоможе повернути окуповані Росією регіони.
- Лідери “Великої сімки” на саміті в Японії підтвердили своє зобов’язання надавати фінансову та військову підтримку Україні в її боротьбі проти збройної агресії Росії.
- Цього тижня у Японії пройде саміт країн Великої сімки (G7), на якому, за словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, будуть здійснені кроки для посилення ізоляції РФ.