Сьогодні, 20 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Японії для участі в саміті "Великої сімки".

Джерело: Володимир Зеленський/Telegram

“Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим”, – написав президент України.

Водночас японські ЗМІ опублікували відео, де Зеленський спускається з літака після приземлення.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський особисто відвідає саміт лідерів “Великої сімки”, який триватиме у японському місті Хіросіма з 19 по 21 травня.

За інформацією ЗМІ, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7 у Японії, президент США Джо Байден оголосить новий пакет допомоги Україні на суму 375 мільйонів доларів.

Інформацію про чергову допомогу від США виданню повідомили американські та українські посадовці, які знайомі з цим питанням.

До нового пакета увійде більше артилерійських снарядів, бронетехніки і протитанкової зброї.

Новина про новий пакет допомоги з’явилась після того, як Байден дав зрозуміти, що Сполучені Штати дозволять третім країнам надати Україні американські винищувачі F-16 і що він підтримає міжнародні зусилля з навчання українських пілотів.

У сукупності такі кроки проявом потужної підтримки України напередодні очікувано контрнаступу, який, як сподіваються українці. допоможе повернути окуповані Росією регіони.