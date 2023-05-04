Сьогодні, 4 травня, під час візиту до Нідерландів президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Нідерландів Віллемом-Александром.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

“Подякував за всебічну підтримку Нідерландами України в захисті нашої свободи та незалежності, а також за особисту турботу короля та королівської родини про українців, які прибули до Нідерландів у пошуках прихистку від війни”, – написав Зеленський.

А також зазначив, що із перших днів нападу Росії відчувається те, що Нідерланди та весь нідерландський народ разом з Україною.

Крім того, президент України високо оцінив тісне партнерство, яке Україна та Нідерланди вибудували впродовж останнього року на багатьох рівнях.

Володимир Зеленський також відзначив символічність того, що аудієнція в короля Нідерландів відбулась у важливий для його країни День пам’яті, коли жителі Нідерландів віддають шану солдатам і цивільним особам, які загинули під час Другої світової війни, а також в інших військових конфліктах та миротворчих місіях.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів з офіційним візитом, аби зустрітися з низкою офіційних осіб, а також відвідати Міжнародний кримінальний суд.

О 9 годині ранку за місцевим часом Зеленський прибув до Сенату, аби зустрітися зі спікеркою Палати представників Верою Бергкамп та головою Сенату Яном Антоні Бруйном.

Зокрема, під час візиту до Нідерландів президент Зеленський зустрівся з Пьотром Хофманскі та Освальдо Завалою Агілером – президентом та секретарем Міжнародного кримінального суду (МКС) відповідно.

Президент зазначив, що питання притягнення до відповідальності всіх, хто винен у воєнних злочинах проти людяності та геноциді українського народу – принципове для України.

“Для нас результат – це виключно конкретні вироки всім російським воєнним злочинцям. Включно з найвищим керівництвом країни-агресора”, – наголосив Зеленський.