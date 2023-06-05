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Президентка Грузії закликала звільнити Саакашвілі і надягти йому браслет

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висунула пропозицію звільнити колишнього грузинського лідера Міхеіла Саакашвілі з в'язниці, зважаючи на стан його здоров'я, за умови надягання йому електронного браслета.

Понеділок, 5 червня 2023, 12:01
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Джерело: France24.

“Мене бентежить ситуація, яка склалася. Я вважаю, що з Саакашвілі необхідно поводитися так само, як у світі ставляться до інших засуджених президентів. Існують електронні браслети та інші форми, які набагато більше відповідають тому, що очікується від країни, яка прагне вступити до ЄС”, — наголосила очільниця країни.

Також вона додала, що помилування, яке вона, як глава держави, має право застосувати, “в даному конкретному випадку є питанням, обмеженим конкретними юридичними обставинами”.

Нагадаємо, що 10 квітня 2023 року колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який знаходиться у в’язниці, заявив про погіршення стану здоров’я та закликав міжнародну спільноту допомогти звільнити його.

За словами Саакашвілі, після повернення до Грузії в жовтні 2021 року через вісім років, проведених у вигнанні, він був здоровим, сповненим енергії 54-річним чоловіком.

“Тоді мене негайно заарештувала грузинська влада, і відтоді я перебуваю у в’язниці на основі чуток і політично вмотивованих звинувачень у “зловживанні владою”, які лише Кремль і чинний уряд Грузії вважають законними”, – прокоментував він.

Також експрезидент додав, що у в’язниці його здоров’я  значно різко погіршилося. “Я помираю. Мене систематично катували, фізично та психологічно, і нині в моєму організмі є ознаки отруєння важкими металами. До того ж, я страждаю від приголомшливого набору із більш, ніж 20 серйозних захворювань, які з’явилися вже в ув’язненні”, – наголосив він.

Як повідомляється, Саакашвілі звернувся до США та інших країн із проханням зробити все можливе, щоб урятувати його життя за допомогою дипломатичного тиску на грузинський уряд.

  • Саакашвілі заарештували восени 2021 року у Тбілісі після його повернення до країни, до того експрезиденту вже ухвалили заочний вирок – 6 років позбавлення волі.
  • 8 листопада, стало відомо, що колишнього президента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі екстрено відправили у невідомому напрямку гелікоптером.
  • У квітні 2022 року колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла про погіршення стану здоров’я Голови виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі, якого заарештовано у Грузії.
  • 6 лютого Тбіліський міський суд ухвалив рішення, за яким колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі залишиться під вартою, тим самим не дозволивши політику пройти лікування за кордоном.
Теги: Зурабишвили, Грузія, електронний браслет, президентка Грузії, Саакашвілі, стан здоров'я Саакашвілі

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