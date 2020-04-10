Для того, щоб до пацієнта з підозрою на коронавірус в Україні приїхала бригада "швидкої допомоги", таких симптомів, як температура і сильний кашель, буде недостатньо.

Про це йдеться в статті #Букв “Кому роблять тести у разі підозри на COVID-19 і коли насправді приїздить швидка?”.

“Швидка” може не приїхати й не госпіталізувати, якщо в людини є навіть сильний кашель і температура 39. “Швидка” забере, якщо є задишка – симптом дихальної недостатності. Це небезпечний патологічний стан, і треба реагувати швидко. Тобто коли є скарга “важко дихати, задихаюся”, то швидка має приїхати”, – розповіли #Буквам в одній зі столичних лікарень.

При гострих станах, не пов’язаних із коронавірусом, “швидка” може приїхати у відповідь на скаргу: “сильно тисне і болить серце” (особливо коли це супроводжується нудотою, слабкістю). Все це може вказувати на інфаркт.

“Швидка” реагує на такі сигнали швидко. Можуть бути серйозні проблеми, якщо виявиться, що це інфаркт, а виклик “відсіяли”. Якщо ж людина дзвонить і називає тільки симптоми, схожі на ГРВІ, її переключають на службу 1581, де поради дають лікарі. Але телефоном. Зрозумійте: “швидка” – це “швидка”. Треба їхати, коли є загроза. ДТП, серце, виклик до дітей, а не на високу температуру і кашель. Так діють бригади в європейських країнах, а у нас це поки мало хто розуміє. І мало хто думає, що можна викликати таксі і самому приїхати”, – наголосили в лікарні.