У Державному департаменті США пояснили, чому закликають громадян США негайно виїхати з України.

Про це у коментарі “РБК-Україна” розповів представник Держдепу США.

За його словами, Державний департамент США не має більшого пріоритету, ніж безпека громадян США за кордоном.

Також він додав, що уряд США прагне надавати своїм громадянам своєчасну та перевірену інформацію про кожну країну світу, щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення про поїздки.

Представник США зазначив, що безпека для туристичних поїздок в Україну залишається на рівні 4, що означає – “не подорожувати”.

“Державний департамент продовжує закликати усіх громадян США в Україні негайно залишити країну, якщо це безпечно. Для цього можна використовувати будь-який комерційний чи інший приватний наземний транспорт”, – наголосив представник Держдепу.

Особливу увагу він закликав звернути на маршрути та ризики, пов’язані з поїздками, оскільки українські дороги у багатьох випадках перевантажені та наражаються на небезпеку бойових дій. А інфраструктура, така як мости, у деяких місцях зруйнована.

Нагадаємо, що посольство США у Києві закликало громадян США не в’їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно виїхати, використовуючи приватні наземні транспортні засоби, якщо це безпечно.

У посольстві додатково закликали уникати великих зібрань та організованих заходів, оскільки вони можуть стати російськими військовими цілями будь-де в Україні, зокрема й у західних регіонах.

Окрім того, дипломати наголосили, що безпекова ситуація по всій Україні є дуже нестабільною, і ситуація може погіршитися без попередження. Громадяни США повинні залишатися пильними та вживати відповідних заходів для підвищення своєї обізнаності щодо безпеки.