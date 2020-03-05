Вадим Пристайко, який займав посаду міністра закордонних справ в Уряді Олексія Гончарука, увійшов до нового складу Кабінету Міністрів через "юридичну колізію".

Про це йдеться в статті #Букв “Врятувати економіку без економічного блоку – як Зеленський за ніч втратив пів Кабміна”.

Так, спочатку планувалося, що Дмитро Кулеба буде поєднувати дві посади: голови МЗС і віце-прем’єра з питань євроінтеграції.

Але виникла колізія: згідно з Конституцією України, очільника МЗС вносить на затвердження президент, а віце-прем’єра – голова Уряду. При цьому одна людина не може суміщати зазначені дві посади в КМУ.

У результаті було прийнято рішення включити Вадима Пристайка до складу нового Кабінету Міністрів (хоча ще на закритому засіданні фракції “Слуги народу” 3 березня його кандидатура не узгоджувалася).

В Уряді Дениса Шмигаля Пристайко обіймає посаду віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Водночас Дмитро Кулеба став міністром закордонних справ.

“Насправді Пристайка не повинно було бути в Уряді, але коли дійшли до призначення Кулеби, якого хотіли бачити очільником МЗС і віциком з євроінтеграції, виявилося, що голову МЗС вносить президент, а віце-прем’єра – голова уряду. І це не може бути одна людина, бо тоді це суміщення. Отака юридична колізія, тому Пристайка повернули”, – розповів #Буквам депутат від “Слуги народу” на умовах анонімності.

Варто зазначити, що в новому Уряді все ще залишаються вакантними посади керівників чотирьох міністерств: Міністерства освіти і науки, Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства і Міністерства культури. З огляду ж на те, що три із зазначених відомств планують розділити, владі потрібно знайти 7 кандидатур на міністрів.