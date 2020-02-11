Відповідний відеоролик Григорій Воля опублікував на своєму Youtube-каналі.
Григорій Семергий — вчитель української мови, співає і музикант. У мережі він відомий як автор жартівливих пісень на політичну тематику Григорій Воля.
“Мене звуть Григорій Семергий. Я автор та виконавець своїх пісень, а також пишу тексти для популярних артистів. Моїх пісень налічується близько 250 штук. Я пишу про те, що близьке мені і кожній людині. Це і серйозні, і гумористичні пісні про ситуацію в країні, про політику, про природу, про кохання та інші”, — розповідає про себе сам автор.
Напередодні музикант написав та опублікував нову пісню. Вона присвячена нардепу від “Слуги народу” Євгену Брагару, який в ефірі телеканалу “112 Україна” порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комунальні послуги.
“Дві собаки, три кота — математика проста. Заплатіть ще за воду, не робіть державі шкоду. І продайте хом’яка — з нього вигода яка. “Продай собаку — заплати за газ!”. Вже навіть кури сміються з нас”, — співає Воля.
Також музикант обіграв в пісні ситуацію: господарям прийшла квитанція за газ та їхньому собаці Шарику доводиться ховатися, щоб не бути проданим.
“Я дам відповідь таку: у голові в когось куку. А Шаріка я не продам, хай депутат за газ заплатити сам”, — резюмував музикант.
Продай собаку – заплати за газ
"Продай собаку – заплати за газ": трохи народної творчості вам у стрічку 🔥Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/bykvu📹: Григорий Воля (https://youtu.be/VJf2GP8TsNk)
Gepostet von Букви am Montag, 10. Februar 2020
- Після інцидента Євгеній Брагар, заявив, що “він ще не навчився відповідати на чутливі питання“.
- У фракції “Слуги народу” перепросили за висловлювання свого нардепа Євгена Брагара, який запропонував пенсіонерці продати собаку для оплати комунальних послуг.
- Раніше Євгеній Брагар написав заяву до поліції на волонтерок, яких водій висадив з автобуса через відмову дивитися російський серіал.