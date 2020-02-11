Музикант Григорій Воля піснею висміяв нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара, який порадив пенсіонерці продати пса, щоб розрахуватися за комуналку.

Відповідний відеоролик Григорій Воля опублікував на своєму Youtube-каналі.

Григорій Семергий — вчитель української мови, співає і музикант. У мережі він відомий як автор жартівливих пісень на політичну тематику Григорій Воля.

“Мене звуть Григорій Семергий. Я автор та виконавець своїх пісень, а також пишу тексти для популярних артистів. Моїх пісень налічується близько 250 штук. Я пишу про те, що близьке мені і кожній людині. Це і серйозні, і гумористичні пісні про ситуацію в країні, про політику, про природу, про кохання та інші”, — розповідає про себе сам автор.

Напередодні музикант написав та опублікував нову пісню. Вона присвячена нардепу від “Слуги народу” Євгену Брагару, який в ефірі телеканалу “112 Україна” порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комунальні послуги.

“Дві собаки, три кота — математика проста. Заплатіть ще за воду, не робіть державі шкоду. І продайте хом’яка — з нього вигода яка. “Продай собаку — заплати за газ!”. Вже навіть кури сміються з нас”, — співає Воля.

Також музикант обіграв в пісні ситуацію: господарям прийшла квитанція за газ та їхньому собаці Шарику доводиться ховатися, щоб не бути проданим.

“Я дам відповідь таку: у голові в когось куку. А Шаріка я не продам, хай депутат за газ заплатити сам”, — резюмував музикант.

Продай собаку – заплати за газ "Продай собаку – заплати за газ": трохи народної творчості вам у стрічку 🔥Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/bykvu📹: Григорий Воля (https://youtu.be/VJf2GP8TsNk) Gepostet von Букви am Montag, 10. Februar 2020