Відповідна заява була оприлюднена прес-службою прокуратури Києва у четвер, 23 січня.

Повідомлялося, що слідчі Дніпровського управління поліції в Києві під керівництвом прокурорів в “припинили діяльність осіб, які організували сайт з “віртуальними” азартними іграми”.

Далі уточнюється, що йдеться про сайти favbet.com і favorit.com.ua, за допомогою яких “надається доступ до проведення азартних ігор у вигляді ігрових автоматів, покерних карт, віртуальної рулетки та можливості робити ставки на спортивні події”.

“В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, з метою отримання надприбутків, під виглядом випуску та реалізації лотерей “Фаворит спорт”, та створення відповідного сайту в мережі інтернет, фактично проводила незаконну букмекерську діяльність, що підпадає під норми Закону України “Про заборону грального бізнесу в Україні”, — йдеться в повідомленні.

Під час спецоперації правоохоронці провели обшуки в офісному приміщенні та за місцем проживання фігурантів, вилучивши їх комп’ютерну техніку та платіжні картки. За результатами експертиз буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам справи про підозру по ст. 203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом).

Варто зазначити, що станом на вечір 23 січня обидва зазначених правоохоронцями сайти працюють.

При цьому на сторінці “Фаворит Спорт” в Facebook (сайт favoritsport.com.ua) інформацію про обшуки в офісах компанії заперечують. Крім того, те, що сталося в “Фаворит Спорт”, назвали інформаційною атакою на компанію з боку російських конкурентів.

“Джерелом дискредитації репутації Favbet стали російські компанії, яких не влаштовують норми прийнятого в першому читанні законопроекту “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор” №2285д. А саме в частині заборони діяльності на гральному ринку України компаній, кінцевими бенефіціарами яких є юридичні або фізичні особи російського походження”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України заборонив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розпорядився, щоб всі гральні заклади в країні не працювали з 16:00 20 грудня.