Прокурори Офісу генерального прокурора заявили про відкликання клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Суд це прохання задовольнив.

Про це йшлося на засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 30 грудня.

На початку судового засідання представник обвинувачення – прокурор Офісу генпрокурора Андрій Грицан озвучив заяву нової групи прокурорів з проханням про відкликання клопотання.

Це прохання прокурор аргументував можливою необґрунтованістю пред’явленої Татарову підозри.

“Відкликаємо клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою… Наразі ми не можемо стверджувати, що підозра була обґрунтованою”, – заявив Грицан.

У заяві йдеться про необхідність вивчення матеріалів справи в повному обсязі (на що у нової групи прокурорів не було часу після передачі справи з Національного антикорупційного бюро України в Службу безпеки і зміни групи процесуальних керівників).

Захист Татарова в повній мірі підтримав заяву прокурорів.

Після цього суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення.

Після нетривалої перерви ВАКС задовольнив заяву прокурорів.

“Заяву прокурора… про відкликання клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Олега Татарова задовольнити. Повернути прокурору матеріали клопотання про застосування запобіжного заходу”, – оголосив рішення Тимур Хамзін.

Варто зазначити, що до передачі справи з НАБУ нею займалися прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (а не Офісу генпрокурора).

Що інкримінують Татарову

Про підозру Олегу Татарову повідомили 18 грудня.

Йому інкримінують надання неправомірної вигоди групою осіб за забезпечення видачі невірогідного письмового висновку судового експерта (ч. 3 ст. 369 КК України).

Йдеться про розслідування, в рамках якого керівництво Нацгвардії звинуватили в оборудці з обміну нерухомості в Печерському районі Києва на нерухомість у житловому кварталі, розташованому на околиці столиці.

НАБУ оцінило збитки від зміни локації квартир в 81 мільйон гривень.

Раніше НАБУ в рамках цього розслідування повідомило про підозру екскомандувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, директору компанії “Укрбуд” Олегу Майбороді та незалежному оцінювачу Алісі Гринчук.

Підозру отримав і колишній нардеп та екс-президент корпорації “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась.

Заступнику керівника ОПУ Татарову інкримінують те, що він, будучи раніше топ-посадовцем “УкрБуду”, “причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта” у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії.