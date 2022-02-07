7 лютого президент США Джо Байден зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президент Франції Емманюель Макрон відвідає президент РФ Володимира Путіна, оскільки, згідно з заявами російських посадовців, простір для дипломатії у врегулюванні конфлікту звужується.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Сьогодні дипломатичні зустрічі на вищому рівні у Вашингтоні та Москві сприятимуть розв’язанню кризи між НАТО і Росією щодо України, але речник Кремля Дмитро Пєсков заперечує будь-які прогнози на швидкий прорив, заявивши, що напруженість зберігається.

Після останніх заяв представників США, що Росія вторгнеться в Україну, Пєсков звинуватив Захід у відмові піти на поступки перед РФ у їх вимогах щодо гарантій безпеки, включаючи заборону на вступ України та інших східноєвропейських країн до НАТО.

“Замість цього вони віддають перевагу досить бурхливому обговоренню того, що вони називають майбутнім вторгненням Росії в Україну”, – сказав Пєсков. “Ми щодня чуємо заяви на цю тему зі Сполучених Штатів та європейських столиць”, – додав він, звинувачуючи західних лідерів у “напруженій” атмосфері.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв “об’єднану і рішучу” відповідь на будь-які військові дії напередодні зустрічі з президентом Байденом – його першим візитом до Білого дому на цій посаді.

Також сьогодні президент Франції Емманюель Макрон відвідує Росію задля перемовин з президентом країни Володимиром Путіним стосовно регулювання російсько-української кризи. Джерела, близькі до Макрона, його поїздку до Кремля назвали “прямуванням до лігва Путіна”, а сам дипломатичний крок охарактеризували як “кидання кістки”.

Пєсков сказав, що Москва чекає на пропозицію Макрона щодо послаблення напруженості, але сказав, що ситуація “занадто складна”, щоб очікувати прориву на одній зустрічі.