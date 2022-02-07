Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

На такий ризикований дипломатичний крок Емманюеля Макрона підштовхнуло побоювання західних лідерів про плани Кремля здійснити вторгнення на територію України найближчим часом; Макрон планує спробувати зменшити градус геополітичної напруги.

Протягом минулого тижня президент Франції здійснював серію телефонних перемовин з західними лідерами, президентом РФ Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

На наступний день після відвідування Москви, Макрон планує відвідати Київ для зустрічі з президентом України Зеленським.

Джерела, близькі до Макрона, його поїздку до Кремля назвали “прямуванням ді лігва Путіна”, а сам дипломатичний крок охарактеризували як “кидання кістки”.

Однією з цілей візиту президента Франції до Москви є виграти час і заморозити конфліктну ситуацію та напругу принаймні на кілька місяців.

Особливо важливо для Емманюеля Макрона уникнути розширення конфлікту до квітневих виборів у Європі. Вони пройдуть в Угорщині, Словенії та Франції – під час останніх вирішуватиметься, чи продовжиться президентська каденція Макрона, чи ні.