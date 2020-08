Про це повідомляє агентство Associated Press.

Так, у суботу, 8 серпня, тисячі протестувальників зібралися на Площі мучеників у центрі Бейрута. Учасники акції під назвою “Судний день” вимагали покарати високопосадовців, яких вони вважають винними у нещодавніх вибухах в порту, повідомляє американський телеканал CNN. На їхню думку, трагедія сталася через халатність влади.

Демонстрації охопили прилеглі райони і головну автомагістраль міста.

Учасники акції встановили символічну шибеницю як попередження для політиків, чиї недбалість і корупція, на їхню думку, призвели до смертоносних вибухів у порту.

“Відставка або шибениця”, – було написано на плакатах.

Як інформує CNN, шибениця була споруджена на тому ж місці, де понад 100 років тому влада Османської імперії повісила кількох людей, які влаштували повстання.

Група демонстрантів, в яку увійшли в тому числі колишні військові офіцери, увірвалася в будівлю Міністерства закордонних справ Лівану і оголосила про створення там “штаб-квартири революції”. Вони спалили портрет президента країни Мішеля Ауна. На думку учасників протесту, він винен в глибокій політичній та економічній кризі в країні.

Watch: Protesters storm #Lebanon's foreign ministry building and put up banners that read "capital of the revolution" and "Beirut is a demilitarized city," amid anti-government demonstrations in the wake of the deadly #Beirut explosion.

Live from Beirut's occupied foreign ministry

Згодом розгнівані демонстранти зайняли ще три міністерства Лівану: економіки, енергетики і навколишнього середовища. Крім того, учасники протестів захопили будівлю Асоціації банків країни, яку вони також звинувачують у виникненні кризи.

Лунали такі гасла, як: “Народ хоче падіння режиму!”, “Революція!” і “Ідіть геть, ви всі вбивці!”.

Protestors have taken over the #Lebanon economy ministry, throwing down a rain of documents and a picture of President Michel Aoun. A man next to me shouts "focus on the bills man, tear up my bills."

Під час протестів відбулися зіткнення з правоохоронцями. Силовики застосували проти протестувальників сльозогінний газ і гумові кулі. Демонстранти, в свою чергу, закидали сили безпеки камінням.

Відомо, що під час заворушень загинув один співробітник сил безпеки. Як повідомляє агентство Reuters, він розбився, впавши в шахту ліфта, тікаючи від протестувальників, які його переслідували.

Згідно з даними Червоного Хреста, в ході зіткнень постраждали не менше 238 осіб: 63 з них потребували госпіталізації.

Новинний телеканал Al Arabiya повідомляє, що ліванська армія вже витіснила протестувальників з будівель міністерств.

Lebanese Army viciously beating protesters at Beirut's ring road. Was trying to film it and got hit in the head. Am fine. They tried to take my phone. No chance.

Варто зазначити, що на тлі протестів і зіткнень у Бейруті до жителів Лівану звернувся прем’єр-міністр країни Хасан Діаб. У відеозверненні він заявив, що країна зможе вийти з кризи, якщо провести дострокові парламентські вибори. Діаб уточнив, що внесе законопроєкт про вибори на засідання уряду в понеділок, інформує Al Arabiya.

Він закликав усі політичні сили відкласти розбіжності і заявив, що готовий залишатися на своєму посту протягом двох місяців, щоб дати політикам час для роботи над структурними реформами.

Діаб запевнив, що розслідування вибухів у порту триватиме, поки не будуть встановлені всі винні.

“Корупція і недбалість призвели нас до нинішньої катастрофи”, – наголосив він.

Згідно з останніми даними місцевого Міністерства охорони здоров’я, в результаті вибухів у порту Бейрута загинули 158 осіб і 6000 отримали поранення.