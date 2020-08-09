Про це повідомляє агентство Associated Press.

Так, у суботу, 8 серпня, тисячі протестувальників зібралися на Площі мучеників у центрі Бейрута. Учасники акції під назвою “Судний день” вимагали покарати високопосадовців, яких вони вважають винними у нещодавніх вибухах в порту, повідомляє американський телеканал CNN. На їхню думку, трагедія сталася через халатність влади.

Демонстрації охопили прилеглі райони і головну автомагістраль міста.

Учасники акції встановили символічну шибеницю як попередження для політиків, чиї недбалість і корупція, на їхню думку, призвели до смертоносних вибухів у порту.

“Відставка або шибениця”, – було написано на плакатах.

Як інформує CNN, шибениця була споруджена на тому ж місці, де понад 100 років тому влада Османської імперії повісила кількох людей, які влаштували повстання.

Група демонстрантів, в яку увійшли в тому числі колишні військові офіцери, увірвалася в будівлю Міністерства закордонних справ Лівану і оголосила про створення там “штаб-квартири революції”. Вони спалили портрет президента країни Мішеля Ауна. На думку учасників протесту, він винен в глибокій політичній та економічній кризі в країні.

Згодом розгнівані демонстранти зайняли ще три міністерства Лівану: економіки, енергетики і навколишнього середовища. Крім того, учасники протестів захопили будівлю Асоціації банків країни, яку вони також звинувачують у виникненні кризи.

Лунали такі гасла, як: “Народ хоче падіння режиму!”, “Революція!” і “Ідіть геть, ви всі вбивці!”.

Під час протестів відбулися зіткнення з правоохоронцями. Силовики застосували проти протестувальників сльозогінний газ і гумові кулі. Демонстранти, в свою чергу, закидали сили безпеки камінням.

Відомо, що під час заворушень загинув один співробітник сил безпеки. Як повідомляє агентство Reuters, він розбився, впавши в шахту ліфта, тікаючи від протестувальників, які його переслідували.

Згідно з даними Червоного Хреста, в ході зіткнень постраждали не менше 238 осіб: 63 з них потребували госпіталізації.

Новинний телеканал Al Arabiya повідомляє, що ліванська армія вже витіснила протестувальників з будівель міністерств.

Варто зазначити, що на тлі протестів і зіткнень у Бейруті до жителів Лівану звернувся прем’єр-міністр країни Хасан Діаб. У відеозверненні він заявив, що країна зможе вийти з кризи, якщо провести дострокові парламентські вибори. Діаб уточнив, що внесе законопроєкт про вибори на засідання уряду в понеділок, інформує Al Arabiya.

Він закликав усі політичні сили відкласти розбіжності і заявив, що готовий залишатися на своєму посту протягом двох місяців, щоб дати політикам час для роботи над структурними реформами.

Діаб запевнив, що розслідування вибухів у порту триватиме, поки не будуть встановлені всі винні.

“Корупція і недбалість призвели нас до нинішньої катастрофи”, – наголосив він.

Згідно з останніми даними місцевого Міністерства охорони здоров’я, в результаті вибухів у порту Бейрута загинули 158 осіб і 6000 отримали поранення.