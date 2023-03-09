Протести у Грузії: в РФ закликали росіян утриматися від поїздок до країни

У Грузії третій день вирують протести проти закону про "іноагентів". Мінекономрозвитку РФ рекомендувало російським громадянам утриматися від поїздок до країни.

Про це інформує “Ехо Кавказу”.

У повідомленні пресслужбі відомства зазначили, що наполегливо рекомендують російським громадянам утримуватись від поїздок до Грузії.

Якщо ви вже знаходитесь у країні, рекомендуємо уникати відвідування людних місць, зокрема історичних центрів міст Батумі та Тбілісі”, – йдеться у заклику.

У міністерстві додали, що у разі потреби для надання допомоги туристи можуть звертатися “телефоном, або до секції інтересів РФ при посольстві Швейцарії в Грузії”.

Біля будівлі парламенту в Тбілісі 7-8 березня відбуваються багатотисячні мітинги та ходи проти законопроєкту про “іноагентів”, які супроводжувалися сутичками демонстрантів із поліцією. Співробітники МВС застосовували проти учасників сльозогінний газ та водомети.

9 березня керівна партія Грузії заявила про скасування законопроєкту “Про прозорість іноземного впливу”, який викликав хвилю протестів по всій країні. Втім, громадяни не припинять мітинги, доки влада не стане на “прозахідний курс”.

Попри заяву керівної партії “Грузинської мрії” протестувальники мають намір знову зібратися на акцію протесту в центрі Тбілісі та мітингувати, доки держава не візьме “гарантований прозахідний курс”. Про це повідомляє видання SOVA з посиланням на заяву члена партії “Гірчі — Більше свободи” Цотне Коберідзе.