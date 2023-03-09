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Протести у Грузії: в РФ закликали росіян утриматися від поїздок до країни

У Грузії третій день вирують протести проти закону про "іноагентів". Мінекономрозвитку РФ рекомендувало російським громадянам утриматися від поїздок до країни.

Четвер, 9 березня 2023, 21:01
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Про це інформує “Ехо Кавказу”.

У повідомленні пресслужбі відомства зазначили, що наполегливо рекомендують російським громадянам утримуватись від поїздок до Грузії.

Якщо ви вже знаходитесь у країні, рекомендуємо уникати відвідування людних місць, зокрема історичних центрів міст Батумі та Тбілісі”, – йдеться у заклику.

У міністерстві додали, що у разі потреби для надання допомоги туристи можуть звертатися “телефоном, або до секції інтересів РФ при посольстві Швейцарії в Грузії”.

Біля будівлі парламенту в Тбілісі 7-8 березня відбуваються багатотисячні мітинги та ходи проти законопроєкту про “іноагентів”, які супроводжувалися сутичками демонстрантів із поліцією. Співробітники МВС застосовували проти учасників сльозогінний газ та водомети.

9 березня керівна партія Грузії заявила про скасування законопроєкту “Про прозорість іноземного впливу”, який викликав хвилю протестів по всій країні. Втім, громадяни не припинять мітинги, доки влада не стане на “прозахідний курс”.

Попри заяву керівної партії “Грузинської мрії” протестувальники мають намір знову зібратися на акцію протесту в центрі Тбілісі та мітингувати, доки держава не візьме “гарантований прозахідний курс”. Про це повідомляє видання SOVA з посиланням на заяву члена партії “Гірчі — Більше свободи” Цотне Коберідзе.

  • 7 березня парламент Грузії у прискореному режимі затвердив у першому читанні законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”. За це проголосували 76 депутатів, проти – 13. Проєкт закону внесли представники руху “Сила народу”, підтримали члени правлячої партії “Грузинська мрія”.
  • Згодом під стінами парламенту розпочалась акція протесту, біля будівлі відбулися сутички між поліцією та учасниками. Протистояння почалося після того, як лідери закликали учасників акції переміститися до всіх трьох входів будівлі парламенту. Силовики застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та водомети. Протестувальники не розходяться.
  • У грудні 2022 року голова парламентської фракції “Грузинська мрія” Мамука Мдинарадзе прокоментував заяву тимчасового повіреного у справах України у Тбілісі Андрія Касьянова, стверджуючи, що Київ ніби прагне того, щоб “Грузія виступала у війні як сторона”.
Теги: Грузія, ізоляція росіян, протести у Грузії, росіяни тікають з Грузії

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