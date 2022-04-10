Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.
Міністр переконаний, що українській трагедії, зокрема у Бучі, передумали роки російської пропаганди, котрою свідомо розпалювали ненависть до українців.
“Буча сталася не за один день. Протягом багатьох років російські політичні еліти та пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, плекали російську перевагу та закладали ґрунт для цих звірств. Я закликаю науковців з усього світу досліджувати, що призвело до Бучі”, – зазначив Кулеба.
Bucha did not happen in one day. For many years, Russian political elites and propaganda have been inciting hatred, dehumanizing Ukrainians, nurturing Russian superiority, and laying ground for these atrocities. I encourage scholars around the globe to research what led to Bucha.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 10, 2022
Раніше Дмитро Кулеба прокоментував відео, яке з’явилося в мережі, де ймовірно українські військові добивають російського полоненого.
- Нагадаємо, мер нещодавно звільненої Бучі Анатолій Федорук повідомив, що 90% людей, яких російські окупанти вбили під час окупації міста, загинули унаслідок розстрілів.
- Папа Римський Франциск 6 квітня засудив “різанину у Бучі” та розгорнув і поцілував прапор України, надісланий із Бучі – міста, де посеред вулиці лежали тіла загиблих мирних жителів, вбитих російськими окупантами.
- Також жителі нещодавно звільненої Бучі (Київська область) розповіли про жахіття, пережите під час російської окупації. За свідченнями місцевих мешканців, загарбники катували людей, грабували та розстрілювали без жодної причини.