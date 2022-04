Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

Міністр переконаний, що українській трагедії, зокрема у Бучі, передумали роки російської пропаганди, котрою свідомо розпалювали ненависть до українців.

Bucha did not happen in one day. For many years, Russian political elites and propaganda have been inciting hatred, dehumanizing Ukrainians, nurturing Russian superiority, and laying ground for these atrocities. I encourage scholars around the globe to research what led to Bucha.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 10, 2022