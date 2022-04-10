Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав вчених з усього світу досліджувати причини, котрі призвели до звірств російської армії щодо цивільного населення на Київщині.

Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

Міністр переконаний, що українській трагедії, зокрема у Бучі, передумали роки російської пропаганди, котрою свідомо розпалювали ненависть до українців.

“Буча сталася не за один день. Протягом багатьох років російські політичні еліти та пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, плекали російську перевагу та закладали ґрунт для цих звірств. Я закликаю науковців з усього світу досліджувати, що призвело до Бучі”, – зазначив Кулеба.

Bucha did not happen in one day. For many years, Russian political elites and propaganda have been inciting hatred, dehumanizing Ukrainians, nurturing Russian superiority, and laying ground for these atrocities. I encourage scholars around the globe to research what led to Bucha. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 10, 2022

Раніше Дмитро Кулеба прокоментував відео, яке з’явилося в мережі, де ймовірно українські військові добивають російського полоненого.