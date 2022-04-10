Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

Міністр переконаний, що українській трагедії, зокрема у Бучі, передумали роки російської пропаганди, котрою свідомо розпалювали ненависть до українців.

“Буча сталася не за один день. Протягом багатьох років російські політичні еліти та пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, плекали російську перевагу та закладали ґрунт для цих звірств. Я закликаю науковців з усього світу досліджувати, що призвело до Бучі”, – зазначив Кулеба.

Раніше Дмитро Кулеба прокоментував відео, яке з’явилося в мережі, де ймовірно українські військові добивають російського полоненого.