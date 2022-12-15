Протягом доби російські військові 86 разів обстрілювали територію Херсонської області та обласний центр. Внаслідок чого загинули 3 людини, ще 13 було поранено.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

Росіяни завдали удар по Херсону. Там вони поцілили в суднобудівний завод, освітній заклад, склади, приміщення видання газети, школу, магазин, будівлю ОДА, приватні та багатоквартирні будинки.

Через ворожі обстріли загинуло 3 людей, ще 13 жителів області отримали поранення різного ступеня тяжкості. Зокрема, загинув 8-річний хлопчик.

За словами Янушевича, окупанти атакували населені пункти з артилерії, РСЗВ, танків, мінометів та БПЛА.