Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.
Росіяни завдали удар по Херсону. Там вони поцілили в суднобудівний завод, освітній заклад, склади, приміщення видання газети, школу, магазин, будівлю ОДА, приватні та багатоквартирні будинки.
Через ворожі обстріли загинуло 3 людей, ще 13 жителів області отримали поранення різного ступеня тяжкості. Зокрема, загинув 8-річний хлопчик.
За словами Янушевича, окупанти атакували населені пункти з артилерії, РСЗВ, танків, мінометів та БПЛА.
- Росіяни продовжують інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку. Окупанти завдали ударів по позиціях ЗСУ в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ.
- Протягом 14 грудня стало відомо, що військові РФ вбили двох мирних жителів Донецької області: у Бахмуті та Роздолівці.
- Протягом ночі 15 грудня російські загарбники обстріляли три громади Нікопольського району, що на Дніпропетровщині.
- Протягом 14 та 15 грудня російські військові завдавали ударів по території Очакова, а також атакували Чорноморку. За попередніми даними постраждалих немає.