Протягом двох діб, 5 та 6 грудня, аварійні бригади відновили електропостачання у 12 населених пунктах Дніпропетровської області, що напередодні зазнали ворожих обстрілів.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Відтак, світло вдалося повернути в оселі 8 886 родин Дніпропетровської області.

У компанії зазначили, що південь Дніпропетровщини продовжує зазнавати ворожих обстрілів, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а мешканці області лишаються без світла. Попри масовані атаки, енергетики продовжують лагодити пошкоджені ворогом лінії та обладнання.

Крім того, за добу енергетики повернули електропостачання для понад 6 тисяч родин у Донецькій області.

Поки що без світла лишаються 94 населених пункти, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обіцяють повернути світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.

Зазначимо, що гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що остання ракетна атака росіян на інфраструктуру України відкинула енергосистему на тиждень назад, наразі тривають аварійні відключення.

“У Києві сьогодні доступна потужність була на рівні 62-67% від типового споживання. Фактично, остання атака відкинула нас десь на тиждень назад. Та я сподіваюся, що ми швидко повернемося до стабілізаційних графіків”, – пояснив гендиректор.

Коваленко зауважив, що нині активно проходить робота із ОСББ та ЖЕК житлових будинків, які приєднані до критичної інфраструктури. Уже по 474 будинках є рішення – керуючі компанії готові у разі екстрених чи стабілізаційних відключень самостійно вимикати світло. Він висловив вдячність міській владі за таке непросте рішення.

Нагадаємо, що 5 грудня під час масованої ракетної атаки з боку РФ, найбільше постраждали Одеська та Київська області. Через пошкодження деяких електростанцій та частини електромереж в енергосистемі країни знизилось виробництво електроенергії. Для збереження балансу в енергосистемі в усіх регіонах України тимчасово застосували аварійні відключення.