Протягом року на державний російськомовний телеканал "Дом" з бюджету виділено майже мільярд гривень.

Про це повідомила виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк у Facebook.

Як зазначила Романюк, мільярд – це половина бюджету Суспільного, “в якого 23 телеканали, а ще радіостанції, оркестри тощо, і до всього сайт, який зараз уже входить до топ-15 по Україні”.

Після чого виконавча директорка ІМІ запитала, де рейтинги “Дому” та на що пішов мільярд бюджетних коштів.

Вона переконана: те ж буде і з телеканалом “Рада”. На нього планують виділити з бюджету майже пів мільярда гривень.

“У 2019 році ми успішно закінчили реформу роздержавлення. В нас з’явилось Суспільне на противагу державному УТ-1, яке почило в страшному сні. І ось тепер у нас в країні буде знову державне телерадіомовлення? Тільки цього разу дуже дороге. А так все те саме, знову будуть просувати одну партію, і це за кошти ВСІХ платників податків”, – стверджує Оксана Романюк.

Вона переконана: для розвиненої демократичної країни це – єресь.

“Але я вангую, що це буде не просто дорога студія, красиві піджаки з нульовими рейтингами, це ще й будуть провокації нижче плінтуса, судячи з персонажів в проморолику. Крінж, як каже мій малий”, – резюмувала директорка ІМІ.