Про це повідомила виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк у Facebook.
Як зазначила Романюк, мільярд – це половина бюджету Суспільного, “в якого 23 телеканали, а ще радіостанції, оркестри тощо, і до всього сайт, який зараз уже входить до топ-15 по Україні”.
Після чого виконавча директорка ІМІ запитала, де рейтинги “Дому” та на що пішов мільярд бюджетних коштів.
Вона переконана: те ж буде і з телеканалом “Рада”. На нього планують виділити з бюджету майже пів мільярда гривень.
“У 2019 році ми успішно закінчили реформу роздержавлення. В нас з’явилось Суспільне на противагу державному УТ-1, яке почило в страшному сні. І ось тепер у нас в країні буде знову державне телерадіомовлення? Тільки цього разу дуже дороге. А так все те саме, знову будуть просувати одну партію, і це за кошти ВСІХ платників податків”, – стверджує Оксана Романюк.
Вона переконана: для розвиненої демократичної країни це – єресь.
“Але я вангую, що це буде не просто дорога студія, красиві піджаки з нульовими рейтингами, це ще й будуть провокації нижче плінтуса, судячи з персонажів в проморолику. Крінж, як каже мій малий”, – резюмувала директорка ІМІ.
- Нагадаємо, незалежна медійна рада вимагає від державного підприємства “Мультимедійна платформа іномовлення України” відмовитися від співпраці з Андрієм Пальчевським, попередня діяльність якого може зруйнувати репутацію телеканалу “Дом” та суперечить оголошеній місії телеканалу.
- Також у Верховній Раді планують змінити статус каналу “Дом” на всеукраїнський російськомовний. Це може статися вже сьогодні, 16 грудня.
- Президент Зеленський у квітні 2020 року заявив, що вважає створення телеканалу своїм здобутком.
- У квітні державний телеканал “Дом”, створений для жителів тимчасово окупованих територій України — ОРДЛО та Криму, випустив сюжет про українських праворадикалів, які начебто сприяють російській пропаганді.
- В липні “Дом” показав карту, на якій тимчасово окупований Крим позначений частиною Росії.
- Раніше з держбюджету пішло понад 30 млн гривень на рекламування російськомовного державного телеканалу “Дом”, який мав мовити на окупованих територіях.