Відповідну заяву оприлюднено на сайті Незалежної медійної ради.
“Незалежна медіа рада вважає, що токшоу з Андрієм Пальчевський дискредитує державний телеканал “Дом” та може становити загрозу для реінтеграції окупованих територій. Адже Андрій Пальчевський має сумнівну репутацію та яскраво виражені проросійські погляди”, – йдеться у повідомленні.
В організації переконані, що з таким проросійським бекграундом наступним проєктом Андрія Пальчевського не може бути шоу на каналі “Дом”.
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За останні три роки він працював лише на маніпулятивних медіа, а отже заплямує своєю професійною репутацією державного мовника.
“Минуле пана Пальчевського яскраво контрастує з місією каналу “Дом” — спротивом російській пропаганді. Адже Андрій Пальчевський сам просував проросійські наративи. Серед його публічних заяв висловлювання про те, що 80 % українців спілкуються російською мовою. Що це Петро Порошенко, тобто українська сторона, розв’язав війну та віддав Крим. Що українці готові обміняти Крим на Донбас. Що українці та росіяни — один народ. Крім того, у березні 2019 року Андрій Пальчевський особисто відвідав російське токшоу “60 минут”, на якому розповів про “возз’єднання” України з Росією”, – мовиться в заяві.
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Також експерти дійшли висновку, що Пальчевський використовує наративи російської пропаганди, і телеканал має протидіяти їм, а не транслювати.
“Запрошення людини, яка маніпулює і публічно повідомляє неправдиві факти щодо російсько-української війни, на канал “Дом” може становити загрозу для реінтеграції окупованих територій. Адже наративи про “близькість” із Росією та покладення провини за розв’язання збройного конфлікту на Київ — це фундаментальні наративи російської пропаганди. І замість того, щоб протидіяти їм, канал “Дом” планує зробити ведучим людину, яка потенційно їх поширюватиме”, – вважають в медіа раді.
Крім того, варто згадати про інші переконання Андрія Пальчевського, що категорично не дозволяють йому бути обличчям державного мовлення, а отже частиною саморепрезентації України. В ефірі своїх попередніх програм він неодноразово поширював сексистські та расистські погляди.
- Нагадаємо, у Верховній Раді планують змінити статус каналу “Дом” на всеукраїнський російськомовний. Це може статися вже сьогодні, 16 грудня.
- Президент Зеленський у квітні 2020 року заявив, що вважає створення телеканалу своїм здобутком.
- У квітні державний телеканал “Дом”, створений для жителів тимчасово окупованих територій України — ОРДЛО та Криму, випустив сюжет про українських праворадикалів, які начебто сприяють російській пропаганді.
- В липні “Дом” показав карту, на якій тимчасово окупований Крим позначений частиною Росії.
- Раніше з держбюджету пішло понад 30 млн гривень на рекламування російськомовного державного телеканалу “Дом”, який мав мовити на окупованих територіях.