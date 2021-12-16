Незалежна медійна рада вимагає від державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" відмовитися від співпраці з Андрієм Пальчевським, попередня діяльність якого може зруйнувати репутацію телеканалу "Дом", та суперечить оголошеній місії телеканалу.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті Незалежної медійної ради.

“Незалежна медіа рада вважає, що токшоу з Андрієм Пальчевський дискредитує державний телеканал “Дом” та може становити загрозу для реінтеграції окупованих територій. Адже Андрій Пальчевський має сумнівну репутацію та яскраво виражені проросійські погляди”, – йдеться у повідомленні.

В організації переконані, що з таким проросійським бекграундом наступним проєктом Андрія Пальчевського не може бути шоу на каналі “Дом”.

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За останні три роки він працював лише на маніпулятивних медіа, а отже заплямує своєю професійною репутацією державного мовника.

“Минуле пана Пальчевського яскраво контрастує з місією каналу “Дом” — спротивом російській пропаганді. Адже Андрій Пальчевський сам просував проросійські наративи. Серед його публічних заяв висловлювання про те, що 80 % українців спілкуються російською мовою. Що це Петро Порошенко, тобто українська сторона, розв’язав війну та віддав Крим. Що українці готові обміняти Крим на Донбас. Що українці та росіяни — один народ. Крім того, у березні 2019 року Андрій Пальчевський особисто відвідав російське токшоу “60 минут”, на якому розповів про “возз’єднання” України з Росією”, – мовиться в заяві.

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Також експерти дійшли висновку, що Пальчевський використовує наративи російської пропаганди, і телеканал має протидіяти їм, а не транслювати.

“Запрошення людини, яка маніпулює і публічно повідомляє неправдиві факти щодо російсько-української війни, на канал “Дом” може становити загрозу для реінтеграції окупованих територій. Адже наративи про “близькість” із Росією та покладення провини за розв’язання збройного конфлікту на Київ — це фундаментальні наративи російської пропаганди. І замість того, щоб протидіяти їм, канал “Дом” планує зробити ведучим людину, яка потенційно їх поширюватиме”, – вважають в медіа раді.

Крім того, варто згадати про інші переконання Андрія Пальчевського, що категорично не дозволяють йому бути обличчям державного мовлення, а отже частиною саморепрезентації України. В ефірі своїх попередніх програм він неодноразово поширював сексистські та расистські погляди.