Росіянка Юлія Прохорова, яка здобула в Німеччині, що стала відома через висловлювання про війну в Україні, нарешті повернулася до Росії.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

27 грудня сама Прохорова зазначила, що вона нарешті “скористається гарячою ванною”, адже, за її словами, в “Росії це не розкіш”.

В одному зі своїх постів росіянка підтвердила, що до цього була “у місцях не настільки віддалених” і за цей час нібито встигла “написати книгу” про Європу. У її записах у Telegram була значна перерва з 14 жовтня до 27 грудня.

Наприкінці листопада заступник прессекретаря прокуратури баварського міста Ландсхут Мартін Штрунц повідомив DW, що Юлія Прохорова, щодо якої в Німеччині розпочалось розслідування за “підозрою у схваленні злочинних діянь”, не була депортована з ФРН.

14 жовтня поліція Нижньої Баварії та прокуратура Ландсхута опублікували спільну заяву, де повідомили про обшук у квартирі 30-річної росіянки, під час якого було вилучено три смартфони та ноутбук. У повідомленні наголошувалося, що громадянка РФ перебувала у Німеччині нелегально.

Висловлювання Прохорової у соцмережах багато спостерігачів розцінили як підтримку агресії РФ щодо України, а також як схвалення ненависті та насильства. На одному з роликів, опублікованих росіянкою у Telegram у жовтні, вона танцювала під звуки вибухів російських ракет у Дніпрі. На іншому відеозаписі вона чіплялася до тимчасово переміщених осіб.

Окрім цього, 9 травня Прохорова станцювала “Калинку” на мітингу на підтримку українців у Мюнхені.

На початку серпня росіянка перебувала в Австрії та публічно підтримувала повномасштабну війну Росії проти України. Вона переслідувала двох українок та пишалася тимчасовою окупацією Херсона.