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Власник ПВК «Вагнер» запропонував відправляти російських опозиціонерів у штрафбат

Засновник приватної військової компанії "Вагнер" та соратник Путіна Євген Пригожин вважає помилкою те, що російським опозиціонерам, котрі засуджують війну з Україною, дозволили виїхати з території РФ. На його переконання, з них "необхідно було сформувати штрафний батальон".

Четвер, 22 грудня 2022, 20:40
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Про це повідомляє DW.

Він назвав представників опозиції “навальноподібними” та заявив, що глобально не згоден з політикою держави.

Їх мали зібрати, сформувати один штрафний батальйон і передати мені. І не сумнівайтеся, що всі вони загинули б героями, – зазначив Пригожин у відповідь на прохання прокоментувати повідомлення Олексія Навального про те, що той відвідував його колонію з метою вербування ув’язнених на війну проти України.

Пригожин не став прямо відповідати на запитання, чи був він у колонії, де сидить Навальний, обмежившись заявою, що “часто літає вертольотом і буває в різних місцях”.

Коментуючи запитання про правові засади вербування ув’язнених, Пригожин зізнався, що “не бачить у цьому нічого поганого”, пояснюючи, що засудженим надається можливість “очиститися і отримати другий шанс у житті, пройшовши через жахи війни”.

Раніше Навальний повідомив, що Пригожин відвідав його колонію. Російський опозиціонер заявив, що вербування ув’язнених знищує основи права в Росії “заради майбутньої поразки у ганебній війні”.

Про те, що ПВК “Вагнер” вербує ув’язнених для участі у війні проти України, стало відомо ще влітку. У середині осені в мережі з’явилося відео, на якому Пригожин виступає перед ув’язненими, закликаючи вступити їх до лав ПВК. За даними правозахисників, із колоній для участі у війні завербувалися щонайменше 20 тисяч ув’язнених.

Своєю чергою, британська юридична фірма McCue Jury & Partners 1 листопада повідомила, що подає позов проти російського бізнесмена Євгена Пригожина та заснованої ним приватної військової компанії від імені українців, які постраждали від війни. У компанії вказали на “змову між Пригожиним, ПВК Вагнера та військовою машиною Путіна з метою залякування українського народу”.

Через мобілізацію з Росії втекло близько 400 тисяч росіян, переважно чоловіків. До цього числа не входять особи, що залишили країну після початку повномасштабної війни.

Зауважимо, соратник президента РФ Володимира Путіна Євген Пригожин передав представнику Європейського парламенту “заплямовану кров’ю” кувалду. Кувалда в масмедіа стала символом жорстокого самосуду в колах “вагнерівців” після того, як російські пропагандисти поширили відео страти завербованого до ПВК “Вагнер” ув’язненого Євгенія Нужина, який у вересні здався у полон ЗСУ. Чоловік стверджував, що виступав проти війни в Україні та перейшов на бік ЗСУ, щоб воювати проти Росії й Путіна. “Побратими” знерухомили чоловіка, прив’язавши скотчем до цегляного виступу. Після свідчень його вдарили кувалдою по голові та добили, коли він упав.

Довідка. ПВК “Вагнер” — незаконне збройне формування, що комплектується найманцями. Створена 2013 року в Російській Федерації для участі у збройних конфліктах без залучення регулярних військ. Від 2022 року згадується також під назвою ПВК “Ліга”.
Брала участь у бойових діях, зокрема, на сході України з 2014 року та під час повномасштабної війни проти України на стороні РФ, у Сирії на боці союзника Росії, режиму Асада, у Судані. Учасники групи підозрюються в численних воєнних злочинах, у злочинах проти людяності тощо, зокрема на території України.
Тренувальна база ПВК Вагнера початково розташовувалася на хуторі Веселий у Ростовській області. У середині 2015 року її перенесено на хутір Молькін Горячеключевського району Краснодарського краю, поруч із загальновійськовим полігоном № 243 (військова частина 55485). 2015 року полігон було модернізовано і додатково оснащено. Поруч, окрім бази ПВК Вагнера, розташовані також 1-ша гвардійська ракетна бригада (військова частина 31853), 10-та окрема бригада спеціального призначення ГРУ міноборони (військова частина 51532). Офіційно ПВК Вагнера не платить за оренду землі і приміщень. Через появу у ЗМІ інформації про базу, керівництво розглядало можливість її перенесення до Таджикистану, Нагірного Карабаху чи Абхазії.

Теги: заяви пригожина, Мобілізація в РФ, ПВК «Вагнер», повар путіна, Пригожин, терористи рф

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