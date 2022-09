Принцеса Великої Британії Уельська зустрілася з Оленою Зеленською в Букінгемському палаці

Про це повідомляє Reuters.

19 вересня Олена Зеленська представлятиме Україну за відсутності свого чоловіка президента Володимира Зеленського у Вестмінстерському абатстві, де десятки світових лідерів приєднаються до короля Чарльза та решти британської королівської родини на службі.

Кетрін і її чоловік Вільям отримали титули принцеси та принца Уельського після того, як батько Вільяма Чарльз зійшов на престол 10 днів тому.

Перша леді Олена Зеленська, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та посол України у Великій Британії Вадим Пристайко з дружиною ввечері 18 вересня прибули до Вестмінстер-Холу, де вшанували королеву Єлизавету II.

NEW: The Princess of Wales held an audience with First Lady Zelenska of Ukraine at Buckingham Palace this afternoon. https://t.co/FJVXCYlgYV

— Royal Central (@RoyalCentral) September 18, 2022