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Принцеса Великої Британії Уельська зустрілася з Оленою Зеленською в Букінгемському палаці

18 вересня британська принцеса Уельська зустрілася з першою леді України Оленою Зеленською в Букінгемському палаці, за день до державних похоронів королеви Єлизавети II.

Неділя, 18 вересня 2022, 22:39
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Про це повідомляє Reuters.

19 вересня Олена Зеленська представлятиме Україну за відсутності свого чоловіка президента Володимира Зеленського у Вестмінстерському абатстві, де десятки світових лідерів приєднаються до короля Чарльза та решти британської королівської родини на службі.

Кетрін і її чоловік Вільям отримали титули принцеси та принца Уельського після того, як батько Вільяма Чарльз зійшов на престол 10 днів тому.

Перша леді Олена Зеленська, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та посол України у Великій Британії Вадим Пристайко з дружиною ввечері 18 вересня прибули до Вестмінстер-Холу, де вшанували королеву Єлизавету II.

Поховання королеви Єлизавети II відбудеться 19 вересня у Лондоні. Очікується, що вшанувати монарха приїдуть до Лондона близько мільйона людей.

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Теги: Букінгемський палац, Єлизавета ІІ, Кетрін, Олена Зеленська

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