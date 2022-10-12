Державний "ПриватБанк" видалив російську мову зі свого застосунку "Приват24 для бізнесу", у найближчому оновленні планують прибрати також з "Приват24 для фізичних осіб".

Про це проінформували окремим сповіщенням у застосунку “Приват24”.

У повідомленні зазначили, що російська версія “Приват24 для бізнесу” більше не підтримується.

Після оновлення додатка користувачів, які використовували російську мову, переведено на українську за замовчуванням.

Про новину також сповістив Олег Гороховський, співзасновник проєкту Monobank, котрий раніше реалізував відповідне рішення.

Він також повідомив, що російську мову прибрав з інтерфейсу застосунку ще один державний банк — Ощадбанк.

Своєю чергою, у пресслужбі Ощадбанку зауважили, що “напередодні дня захисників та захисниць України в Мобільному Ощаді з’явилась нова файна мова”.

“Ми замінили більше сотні стандартних слів на діалектизми, фразеологізми та найпопулярніші приказки, наприклад: “літопис”, “скарби”, “тло” та “платило”. У додатку картка, депозит, обмін валют, кредит файною мовою теж мають іншу назву. Додати нову мову до української та англійської можна в налаштуваннях додатку”, – йдеться у повідомленні.

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