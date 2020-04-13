Про це заявив в интерв’ю LB.ua.

“Є питання епідеміології, а є питання психології. Ніколи в житті українець не зрозуміє, що є карантин, якщо можна спокійно вийти і піти погуляти в парку, спілкуватись з родичами, друзями, пити каву і тому подібне”, – сказав Ляшко, відповідаючи на питання про ефективність заборони прогулянок у парках.

За його словами, багато епідеміологів, імунологів кажуть, що уряд трошки переборщив з карантинними заходами, та й він сам критикував Китай, коли там поливали дезинфікуючим розчином проїжджу частину.

“Багато заходів, які вживаються, можливо, не мають під собою епідеміологічного підгрунтя, але вони впливають на соціальний розрив”, – сказав Ляшко.

Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.