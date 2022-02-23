«Пташки» з Латвії та гранатомети із Польщі – України отримала військову допомогу від союзників

В Україні приземлилися літаки з Латвії та Польщі. Союзники та партнери у межах військової допомоги спорядили вантаж зі ПЗРК Stinger та гранатометами на тлі загрози з боку Російської Федерації.

Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

Міністр оборони наголосив, що європейські союзники України продовжують підтримувати Україну зброєю. Латвія надіслала Україні американський переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК) Stinger.

“Птахи з Латвії приземлилися! Боєприпаси та інші важливі речі. А найвагоміший подарунок — Stingers! Дякую, наші близькі друзі та партнери!”, — йдеться у повідомленні.

Особливу подяку Резніков висловив прем’єр-міністру та міністру оборони Латвії Артісу Пабріксу, завдяки якому, за словами міністра, весь світ розуміє, що безпека Європи залежить від посилення оборони України

The birds from #Latvia landed!Def ammunition & other important things ✅. And the most weighty gift is Stingers!Thank You, our close friends & partners! And of course thanks to @Pabriks!

The whole world understands that the security of Europe depends on strengthening 🇺🇦 defence! pic.twitter.com/zWUaPP0WiC — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 23, 2022

Своєю чергою, дружня Польща також спорядила до України воєнну допомогу.

“Шоломи та гранатомети прибули сьогодні в Україну з Польщі ! Оборонна допомога для Збройних сил України! Дякуємо нашим друзям, партнерам та добрим сусідам за допомогу та підтримку!”, — зазначив Резніков.

Він також окремо висловив особливу особисту подяку Міністру національної оборони Польщі Маріушу Блащаку.

Helmets & grenade launchers arrived today in #Ukraine from #Poland! Defence aid for @ArmedForcesUkr! Thanks to our friends, partners & good neighbors for their help and support! And of course special personal thanks to 🇵🇱DefMinister @mblaszczak! 🇺🇦🤝🇵🇱 To be continued pic.twitter.com/kX0cXbNdsW — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 23, 2022

Довідка. Stinger – переносний зенітно-ракетний комплекс класу “земля-повітря” з інфрачервоною головкою самонаведення, розроблений американською компанією General Dynamics. Призначений для ураження як на зустрічних, так і на наздоганяльних курсах літаків, включаючи надзвукові, і вертольотів, що здійснюють польоти на малих і гранично малих висотах. Цей комплекс є наймасовішим засобом боротьби з повітряними цілями, що міститься на озброєнні іноземних армій.