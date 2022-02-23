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«Пташки» з Латвії та гранатомети із Польщі – України отримала військову допомогу від союзників

В Україні приземлилися літаки з Латвії та Польщі. Союзники та партнери у межах військової допомоги спорядили вантаж зі ПЗРК Stinger та гранатометами на тлі загрози з боку Російської Федерації.

Четвер, 24 лютого 2022, 01:09
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Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

Міністр оборони наголосив, що європейські союзники України продовжують підтримувати Україну зброєю. Латвія надіслала Україні американський переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК) Stinger.

“Птахи з Латвії приземлилися! Боєприпаси та інші важливі речі. А найвагоміший подарунок — Stingers! Дякую, наші близькі друзі та партнери!”, — йдеться у повідомленні.

Особливу подяку Резніков висловив прем’єр-міністру та міністру оборони Латвії Артісу Пабріксу, завдяки якому, за словами міністра, весь світ розуміє, що безпека Європи залежить від посилення оборони України

Своєю чергою, дружня Польща також спорядила до України воєнну допомогу.

“Шоломи та гранатомети прибули сьогодні в Україну з Польщі ! Оборонна допомога для Збройних сил України! Дякуємо нашим друзям, партнерам та добрим сусідам за допомогу та підтримку!”, — зазначив Резніков.

Він також окремо висловив особливу особисту подяку Міністру національної оборони Польщі Маріушу Блащаку.

Довідка. Stinger – переносний зенітно-ракетний комплекс класу “земля-повітря” з інфрачервоною головкою самонаведення, розроблений американською компанією General Dynamics. Призначений для ураження як на зустрічних, так і на наздоганяльних курсах літаків, включаючи надзвукові, і вертольотів, що здійснюють польоти на малих і гранично малих висотах. Цей комплекс є наймасовішим засобом боротьби з повітряними цілями, що міститься на озброєнні іноземних армій.

Теги: агресія РФ, допомога Україні, Латвія, підтримка України, Польща, союзники

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