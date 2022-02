«Пташки» з Латвії та гранатомети із Польщі – України отримала військову допомогу від союзників

Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

Міністр оборони наголосив, що європейські союзники України продовжують підтримувати Україну зброєю. Латвія надіслала Україні американський переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК) Stinger.

Особливу подяку Резніков висловив прем’єр-міністру та міністру оборони Латвії Артісу Пабріксу, завдяки якому, за словами міністра, весь світ розуміє, що безпека Європи залежить від посилення оборони України

The birds from #Latvia landed!Def ammunition & other important things ✅. And the most weighty gift is Stingers!Thank You, our close friends & partners! And of course thanks to @Pabriks!

The whole world understands that the security of Europe depends on strengthening 🇺🇦 defence! pic.twitter.com/zWUaPP0WiC

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 23, 2022