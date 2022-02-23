«Пташки» з Латвії та гранатомети із Польщі – України отримала військову допомогу від союзників

Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.
Міністр оборони наголосив, що європейські союзники України продовжують підтримувати Україну зброєю. Латвія надіслала Україні американський переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК) Stinger.
“Птахи з Латвії приземлилися! Боєприпаси та інші важливі речі. А найвагоміший подарунок — Stingers! Дякую, наші близькі друзі та партнери!”, — йдеться у повідомленні.
Особливу подяку Резніков висловив прем’єр-міністру та міністру оборони Латвії Артісу Пабріксу, завдяки якому, за словами міністра, весь світ розуміє, що безпека Європи залежить від посилення оборони України
The birds from #Latvia landed!Def ammunition & other important things ✅. And the most weighty gift is Stingers!Thank You, our close friends & partners! And of course thanks to @Pabriks!
The whole world understands that the security of Europe depends on strengthening 🇺🇦 defence! pic.twitter.com/zWUaPP0WiC
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 23, 2022
Своєю чергою, дружня Польща також спорядила до України воєнну допомогу.
“Шоломи та гранатомети прибули сьогодні в Україну з Польщі ! Оборонна допомога для Збройних сил України! Дякуємо нашим друзям, партнерам та добрим сусідам за допомогу та підтримку!”, — зазначив Резніков.
Він також окремо висловив особливу особисту подяку Міністру національної оборони Польщі Маріушу Блащаку.
Helmets & grenade launchers arrived today in #Ukraine from #Poland! Defence aid for @ArmedForcesUkr! Thanks to our friends, partners & good neighbors for their help and support! And of course special personal thanks to 🇵🇱DefMinister @mblaszczak! 🇺🇦🤝🇵🇱 To be continued pic.twitter.com/kX0cXbNdsW
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 23, 2022
Довідка. Stinger – переносний зенітно-ракетний комплекс класу “земля-повітря” з інфрачервоною головкою самонаведення, розроблений американською компанією General Dynamics. Призначений для ураження як на зустрічних, так і на наздоганяльних курсах літаків, включаючи надзвукові, і вертольотів, що здійснюють польоти на малих і гранично малих висотах. Цей комплекс є наймасовішим засобом боротьби з повітряними цілями, що міститься на озброєнні іноземних армій.
- Нагадаємо, 19 лютого в Україну прибув літак з військовою допомогою від Канади. Зокрема, привезли гвинтівки та автомати з оптичними прицілами тощо.
- Раніше 13 лютого в аеропорту “Бориспіль” приземлився літак з американськими переносними зенітно-ракетними комплексами Stinger та комплектами литовських бронежилетів. Литва спорядила до України ПЗРК після схвалення передачі зброї урядом Сполучених Штатів Америки.
- Раніше до Києва прибули ще два літаки з американською допомогою швидкого розгортання у межах воєнно-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки.
- Також Сполучені Штати Америки розширили до 300 млн доларів допомогу Збройним Силам України на 2022 рік.
- Окрім цього, США мають намір передати Україні гелікоптери Мі-17 для підтримки обороноздатності української армії.