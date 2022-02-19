Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.
Зброя для Збройних сил України від наших близьких друзів. Ми отримали військову допомогу у вигляді гвинтівок, автоматів з оптичними прицілами, приладів нічного бачення та спостереження, військової техніки”, — зазначив міністр.
Він також подякував канадському уряду за чергову допомогу.
Weapons for @ArmedForcesUkr from our close 🇨🇦 friends ✅ We received military aid in the form of rifles,machine guns with optical sights,night vision&surveillance devices&military equipment.Thank you for this important & timely decision! @AnitaAnandMP special thank to You 🇺🇦🤝🇨🇦 pic.twitter.com/JgaK4iPqId
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 19, 2022
Нагадаємо, що раніше у Канаді заявили про надання країні кредиту розміром 500 мільйонів доларів та озброєння майже на 8 мільйонів доларів через загрозу нового вторгнення РФ.
Водночас Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що з огляду на погіршення безпекової ситуації, спричинене російською агресією на кордоні України, влада країни ухвалила рішення перенести діяльність посольства Канади до тимчасового офісу у Львові та призупинити роботу посольства в Києві.
- Відомо, що Канада у зв’язку з небезпекою загострення російської агресії виводить частину своїх військових з України до інших європейських країн.
- Раніше до Києва прибули ще два літаки з американською допомогою швидкого розгортання у межах воєнно-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки.
- Також Сполучені Штати Америки розширили до 300 млн доларів допомогу Збройним Силам України на 2022 рік.