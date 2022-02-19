Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

Зброя для Збройних сил України від наших близьких друзів. Ми отримали військову допомогу у вигляді гвинтівок, автоматів з оптичними прицілами, приладів нічного бачення та спостереження, військової техніки”, — зазначив міністр.

Він також подякував канадському уряду за чергову допомогу.

Нагадаємо, що раніше у Канаді заявили про надання країні кредиту розміром 500 мільйонів доларів та озброєння майже на 8 мільйонів доларів через загрозу нового вторгнення РФ.

Водночас Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що з огляду на погіршення безпекової ситуації, спричинене російською агресією на кордоні України, влада країни ухвалила рішення перенести діяльність посольства Канади до тимчасового офісу у Львові та призупинити роботу посольства в Києві.

 