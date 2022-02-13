13 лютого до Києва прибули ще два літаки з американською допомогою швидкого розгортання у межах воєнно-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки.





В Україну прибули ще два літаки з озброєнням від США // 3 фото

Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

“Sweet 16 та ще й 17 — якщо ви розумієте, що ми маємо на увазі: сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ми разом з Україною”, – сказано у повідомленні.

Ця частина нещодавно затвердженого пакета допомоги на $200 мільйонів містить боєприпаси та заряди для гранатометів, уточнили в посольстві.

Наприкінці 2021 року США схвалили виділення Україні додаткової допомоги. Уряд вирішив надати 200 мільйонів доларів, не анонсуючи виділення коштів. Загалом США передали Україні військової допомоги на понад 2,7 мільярда доларів із 2014 року.