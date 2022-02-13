В Україну прибули ще два літаки з озброєнням від США // 3 фото
Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.
“Sweet 16 та ще й 17 — якщо ви розумієте, що ми маємо на увазі: сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ми разом з Україною”, – сказано у повідомленні.
Ця частина нещодавно затвердженого пакета допомоги на $200 мільйонів містить боєприпаси та заряди для гранатометів, уточнили в посольстві.
Наприкінці 2021 року США схвалили виділення Україні додаткової допомоги. Уряд вирішив надати 200 мільйонів доларів, не анонсуючи виділення коштів. Загалом США передали Україні військової допомоги на понад 2,7 мільярда доларів із 2014 року.
- Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки розширили до 300 млн доларів допомогу Збройним Силам України на 2022 рік.
- 22 січня до України надійшла перша частина військової допомоги від США. Цей вантаж містить близько 90 тонн летальної зброї.
- 25 січня прибув новий військовий вантаж із комплексами Javelin від США на суму $200 мільйонів.
- 12 лютого до Києва прибув ще один літак з обладнанням та боєприпасами у межах воєнно-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки.
- Окрім цього, США мають намір передати Україні гелікоптери Мі-17 для підтримки обороноздатності української армії.