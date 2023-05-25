ПЦУ проситиме державні органи перенести День захисників і захисниць України із 14 на 1 жовтня

Джерело: “Радіо Свобода”, посилаючись на інтерв’ю митрополита Переяславського і Вишневського Олександра (Драбинко).

Як розповів митрополит, це була його ініціатива звернутися до відповідних органів державної влади, у чиїй компетенції це перебуває, з проханням врегулювати це питання, згідно з церковним календарем за новим стилем, відповідно тих свят, які до нього прив’язані.

“А це Покрова і День Державності. Фактично це тільки два свята, які ми відзначаємо спільно з державою, які збігаються з церковними святами, державні дати. А Різдво 25 грудня – воно і так уже було оголошене державою вихідним днем”, – пояснив митрополит Олександр.

Зазначено, що нині держава 14 жовтня відзначає День захисників і захисниць України, це свято встановлено офіційним вихідним. Історично воно повʼязане з церковним днем Покрови пресвятої Богородиці, який за схваленим ПЦУ новоюліанським календарем припадатиме на 1 жовтня.

Соєю чергою, День Української Державності – державне свято, проте не вихідний день, відзначається щороку 28 липня, в День хрещення Київської Русі-України.

Нагадаємо, що починаючи з 2023 року, Православна церква України відзначатиме Різдво 25 грудня. За перехід на новоюліанський календар проголосували єпископи на архієрейському соборі.

Також змістяться дати й інших свят. Зокрема йдеться про: