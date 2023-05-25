ПЦУ проситиме державні органи перенести День захисників і захисниць України із 14 на 1 жовтня

Джерело: “Радіо Свобода”, посилаючись на інтерв’ю митрополита Переяславського і Вишневського Олександра (Драбинко).
Як розповів митрополит, це була його ініціатива звернутися до відповідних органів державної влади, у чиїй компетенції це перебуває, з проханням врегулювати це питання, згідно з церковним календарем за новим стилем, відповідно тих свят, які до нього прив’язані.
“А це Покрова і День Державності. Фактично це тільки два свята, які ми відзначаємо спільно з державою, які збігаються з церковними святами, державні дати. А Різдво 25 грудня – воно і так уже було оголошене державою вихідним днем”, – пояснив митрополит Олександр.
Зазначено, що нині держава 14 жовтня відзначає День захисників і захисниць України, це свято встановлено офіційним вихідним. Історично воно повʼязане з церковним днем Покрови пресвятої Богородиці, який за схваленим ПЦУ новоюліанським календарем припадатиме на 1 жовтня.
Соєю чергою, День Української Державності – державне свято, проте не вихідний день, відзначається щороку 28 липня, в День хрещення Київської Русі-України.
Нагадаємо, що починаючи з 2023 року, Православна церква України відзначатиме Різдво 25 грудня. За перехід на новоюліанський календар проголосували єпископи на архієрейському соборі.
Також змістяться дати й інших свят. Зокрема йдеться про:
- Різдво – 25 грудня (замість 7 січня);
- Покрову Пресвятої Богородиці – 1 жовтня (замість 14 жовтня);
- Водохреще – 6 січня (замість 19 січня);
- День святого Миколая – 6 грудня (замість 19 грудня).
Перехід ще має схвалити помісний собор церкви 27 липня 2023 року за участю мирян. Однак, як сказали BBC предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній та низка інших єпископів, питання вже вирішене, з 1 вересня перехід буде.
- У грудні 2022 року повідомлялося, що голови Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав і Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній планують створити робочу групу, яка опікуватиметься питанням реформи церковного календаря.
- У 2020 році настоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день, 25 грудня, в Україні можливе, але за однієї умови.
- Раніше настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія Чернівецької єпархії Української Греко-Католицької церкви спростував інформацію про те, що парафія зі спільної ініціативи парафіян вперше святкуватиме Різдво Христове – 25 грудня.