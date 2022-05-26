Про це повідомив глава ПЦУ у Facebook.

Митрополит Епіфаній наголосив, що проповіді Кирила Гундяєва та його поплічників пропагують ідеологію “руського міра”. Він вважає, що одним з головних напрямків боротьби проти цього є те, що глава РПЦ “має підлягати осудженню, якщо не зречеться єресі та не виявить плодів покаяння”.

“Ми повинні розуміти, що кожен день нашого життя, у якому б куточку України ми не були, оплачений дорогою ціною. Наші захисники борються за це зараз на фронті, а ми маємо обов’язок боротися за волю, за правду, за свободу – кожен на своєму місці, там, де перебуваємо, і через те служіння, до якого покликані”, – наголосив митрополит.

Днями ідеологію, яку популяризує московський патріарх, засудили у святій Софії Київській на Архієрейському соборі. РПЦ поширює “єретичне вчення етнофілетизму, тобто поділ церкви за національною ознакою”.

“Не є секретом, що патріарх Кирил є одним із творців ідеології “руського міра”, її пропагандистом і популяризатором. Сама ця ідеологія, на моє переконання, підпадає під осудження етнофілетизму як єресі Константинопольським собором 1872 року. Відповідно, Кирил Гундяєв як співтворець і пропагандист “руського міра” має підлягати осудженню, якщо не зречеться цієї єресі та не виявить плодів покаяння”, – заявив Епіфаній.

Митрополит звернувся з проханням “від усієї повноти православ’я засудити слова та дії московського патріарха Кирила”, котрий благословив війну та геноцид.

“Нехай Бог благословить всіх на ухвалення справедливих рішень, а Україні нехай дає перемогу над агресором і довгоочікуваний мир”, – додав митрополит.