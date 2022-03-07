Патріарх Російської православної церкви Кирил підтримав напад Росії на Україну. Агресію та військові злочини він виправдав проведенням гей-парадів.

Про це повідомив ієрарх у проповіді в “прощену” неділю. Від початку бойових дій патріарх Московський не висловлювався щодо подій в Україні. Він також проігнорував предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрія, коли той звернувся із проханням зупинити кровопролиття.

Проте глава РПЦ використав наратив російської пропаганди щодо знищення мирного населення на Донбасі, а також примус до гомосексуалізму. Він засудив так звані “марші гідності”, де нібито пропагується орієнтація. Патріарх назвав такі заходи насильним нав’язуванням “гріха”. На його думку, у питанні з вибором орієнтації йдеться про людський порятунок, тому навколо цього питання сьогодні йде реальна війна.

“Є такий тест на лояльність цієї влади, перепустку у світ надмірного споживання, світ видимої свободи. Тест дуже простий і водночас жахливий — гей-паради”, — сказав патріарх Кирило.

Патріарх закликав молитися за мешканців Донбасу, оскільки події в Україні мають також “метафізичне” значення, а не тільки фізичне. Зазначимо, що далеко не всі підтримали таку проповідь. Колишній клірик РПЦ диякон Андрій Кураєв у коментарі написав, що це була “найганебніша проповідь” предстоятеля Російської церкви.