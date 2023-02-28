Екскомандувач військовим спецпідрозділом GROM Роман Полько назвав російську армію "голодними, п’яними злодіями та боягузами". На його думку, найважливіша зміна, яка відбулася у світі через розв’язану Росією війну, полягає в тому, що Захід більше не боїться російської армії, якою погано командують, зокрема йтому, що професійні військові тут змішані з приватними кампаніями.

Про це повідомляє PolskieRadio.

Протягом минулого року була створена нова стратегічна концепція НАТО, в якій однозначно вказано, що Росія є найбільшою загрозою, і це фактично визнання рації Польщі, яка казала, що Росія створює реальну загрозу.

Голодні, п’яні, злодії, боягузи. Це картина російської армії сьогодні, армії, яка вивішує штани на ствол БМП, щоб здатися”.

Полько зауважив, що спочатку складно було переконати канцлера Шольца або президента Макрона, котрі хотіли розвивати якісь європейські здатності самостійно, окремо від Сполучених Штатів. Водночас Європа теж нарешті відмежувалася від ведення бізнесу з Росією, адже Nord Stream припинив роботу і Європа нарешті побачила, що енергетична зброя служила Путіну для узалежнення Європи від “рускава міра”, вона була інтегрована у її план вторгнення. Відбулося теж об’єднання й поляків.

Але найважливіша зміна, що принесла війна, — це те, що Путін ефективно дерусифікував Україну. Україна раніше була поділеною державою, там були проросійські настрої. Але навіть коли на власні очі переконалися ті, хто був за Путіна, як виглядає “рускій мір”, то рішуче відмовилися від цього і нині розуміють, що тільки суверенна і незалежна Україна дає їм можливість нормального, безпечного життя”, – пояснив польський генерал.

Українці нині борються за власне життя, життя власної держави, а тому їхній опір і боротьба є настільки героїчними та рішучими, погоджується генерал Роман Полько. Він також висловив переконання, що українці насправді не мають іншого виходу, адже борються за власне життя.

Генерал зауважив, що попередній рік не приніс Росії жодних територіальних здобутків, а український наступ наприкінці минулого року показав, що Україна має можливості та здатності, як тільки Захід підтримує її більш рішуче системами HIMARS або танками, прогнати агресора з власної території. Україна теж показала, що має можливості завдавати ударів в Криму, який здавався багатьом росіянам безпечним анклавом для літнього відпочинку.

Польський генерал та екскомандувач спецпідрозділу GROM також звернув увагу на низку переломних моментів за рік російської повномасштабної агресії проти України.

За його словами, найважливіший з них – це коли через 5-10 днів виявилося, що бліцкриг не має шансів на успіх, що російська армія, яка вдарила із семи напрямків, прорахувалася зі своїми можливостями й недооцінила чинника морального духу України.

Це був перший переломний момент, після якого такі країни як Франція та Німеччина, які зробили крок назад і чекали вже на захоплення Росією України, зрозуміли, що, на щастя, ситуація не піде у цьому напрямку. Наступним переломним моментом був відступ, а насправді втеча росіян з-під Києва. Звісно, світ був вражений, як така мала Україна, приречена бути з’їденою Росією, змогла за такий короткий період відтіснити Росію від самого Києва. Ну а ще, безумовно, варто згадати про удар по Керченському мосту, перехід у наступ на Харківщині та Херсонщині. Все це дозволило Заходу почати вірити, що Україна може перемогти у цій війні. Нині ж триває війна на виснаження”.

На його думку, також ще одним поворотним моментом був візит президента США Джо Байдена. Захід нарешті зрозумів, що немає чогось такого як поділ на оборонну чи наступальну зброю, бо будь-яка зброя служить людині, яка вирішує як їй використати цей інструмент для захисту власної території. Окрім цього, європейські лідери зрозуміли, що Україні потрібно дати і далекобійну артилерію, і танки, і літаки.

Знаю, що це відбувається повільно, але я на 100 відсотків переконаний, що так станеться, бо тільки так ми можемо зупинити цю війну. Натомість Путін буде рішучий досягти хоча б чогось чи навіть перемогти у цій війні протягом цього року, бо у 2024 році його чекають вибори і тоді він більше не зможе вийти із таким виступом як зараз, під час якого всі позіхають та засинають. Йому треба буде заявити про якісь успіхи, а їх не видно”.

На переконання польського генерала, якщо Захід військовою підтримкою сильно допомагатиме Україні, то насправді є шанс до весни наступного року повністю витіснити Росію з України та замкнути цей етап в розділі:

Я говорю “ми”, позаяк це робитиметься руками українців, але ключ до успіху українців лежить у руках Заходу: чи він й надалі крапельним способом буде здійснювати постачання Україні, чи цілковито відкриється на порятунок людського життя, життя українців. З іншого боку, чи не настане у Росії переворот, яка замучена цією війною, не має успіхів, натомість має величезні втрати”.

Перевага України — це передусім бойовий та моральний дух і сильна підтримка світу, Заходу. Натомість Росія показує свою фатальну систему командування, сприйняття людей як “гарматне м’ясо”, поганий моральний стан і самотність, відзначив польський генерал Полько.