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Путін лякає світ повідомленням про ядерну зброю в Білорусі, аби відвернути увагу від своїх проблем – CNN

Російський президент Володимир Путін заявив, що планує розгорнути тактичну ядерну зброю в Білорусі, звідки він здійснив частину свого вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Коли російський лідер використовує слово "ядерний", світ звертає увагу, і це, здається, головна причина, чому він це сказав.

Неділя, 26 березня 2023, 17:41
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Про це мовиться в аналізі CNN.

Як завжди з Путіним, світ повинен читати дрібний шрифт і перевіряти контекст. Зброя, яку Путін планує перемістити в Білорусь, не є стратегічною ядерною зброєю, тими гігантськими міжконтинентальними балістичними ракетами, які, якщо їх запустити, можуть погубити життя на землі.

Тактична ядерна зброя менша, але потужна і може використовуватися на полі бою. Путін погрожував можливістю ядерної війни протягом минулого року, особливо коли його військові в Україні почали зазнавати нищівних втрат.

Це може допомогти пояснити контекст заяви Путіна, пояснюють у CNN. Зараз він людина з купою проблем. Російські війська бомбардують українські міста з повітря, але їх наземна війна не просувається.

Крім того, є Міжнародний кримінальний суд і  ордер на арешт  Путіна.

Тепер щодо “дрібного шрифту”.

Російський лідер звинувачує у своєму рішенні іншу сторону, кажучи, що прийняв це у відповідь на постачання Великою Британією Україні протитанкових боєприпасів, які містять збіднений уран.

Велика Британія заперечує заяви РФ, пояснюючи, що боєприпаси використовуються лише для звичайних цілей.

Путін заявив, що Росія вже будує сховище тактичної ядерної зброї, яке буде готове до липня. Конкретної дати надходження тактичної зброї він не назвав. Щобільше, він зазначив, у Росії вже є 10 літаків, здатних нести ядерну зброю, а також кілька ракетних комплексів малої дальності “Іскандер”, які можуть нести ядерну зброю.

Показово, що російський лідер заявив, що не передаватиме контроль над тактичною ядерною зброєю самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку, який давно просить цю зброю. Це здається дивним двом колишнім дипломатам США.

Вони зазначають, що Лукашенко підписав угоду в 1994 році про відмову від стратегічної ядерної зброї, яку Білорусь все ще мала наприкінці холодної війни.

Чому він вирішив це зробити? Один дипломат зазначає, що зброю повинні підтримувати російські сили, які будуть постійно дислоковані на білоруській землі, що свідчить про те, що Лукашенко ще більше контролюється Путіним.

І все ж переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі наближає її не лише до України, але й до Польщі, Литви та Латвії, усіх союзників по НАТО. Це підвищує рівень загрози в іншій частині Європи.

Немає гарантій, що російський лідер виконає свій план розміщення зброї в Білорусі,  але будь-який ядерний сигнал Путіна викликає занепокоєння на Заході. У Німеччині вже розкритикували заяву Путіна.

У США протягом року повномасштабної війни в Україні прагнули дати зрозуміти Путіну наслідки будь-якого використання ядерної зброї, навіть малопотужних тактичних засобів.

Путін порівняв розміщення зброї в Білорусі з практикою Сполучених Штатів щодо розміщення ядерної зброї в Європі. Вашингтон зберігає контроль над зброєю, утримуючи приймаючі країни, як-от Німеччину, від порушення своїх зобов’язань як неядерних держав.

У США заявили, що немає ознак того, що Росія планує застосувати ядерну зброю. У Штатах планують продовжувати “стежити за наслідками”.

“Ми не бачили жодних причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю”, — сказав речник Держдепартаменту Ведант Патель.

Інший представник Держдепартаменту заявив, що Росія та Білорусь обговорювали це переміщення зброї протягом деякого часу, зробивши кілька заяв протягом минулого року.

Теги: аналітика, зява, ядерна риторика, ядерний шантаж, анализ

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