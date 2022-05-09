Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зауважив, що президент РФ Путін продемонстрував "легкий відблиск відчаю" у своїй промові на День Перемоги 9 травня.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Очільник Кремля наголосив, що серед причин вторгнення РФ в Україну було те, що альянс НАТО начебто оточував РФ і розміщував бази у її західного сусіда.

Своєю чергою, Воллес відкинув претензії Путіна.

“На чатску НАТО припадає 6% його сухопутного кордону. Це не оточення, якщо лише 6% вашого сухопутного кордону є країнами НАТО”, – зазначив міністр оборони Великої Британії.

Він також зауважив, що в Україні також не було жодної бази НАТО.

“Я думаю, що він вірить у те, у що хоче вірити – легкий відблиск відчаю”, – заявив Воллес про Путіна.

Раніше, виступаючи в Музеї британської національної армії, міністр оборони підтвердив рішучу підтримку Лондоном Києва у війні проти РФ. Та зазначив, що британський уряд – все Сполучене Королівство – солідарні з Україною, підтримуючи мужній захист суверенітету, територіальної цілісності та простого права на мирне та процвітаюче майбутнє.