Про це інформує американський телеканал CNN.
Очільник Кремля наголосив, що серед причин вторгнення РФ в Україну було те, що альянс НАТО начебто оточував РФ і розміщував бази у її західного сусіда.
Своєю чергою, Воллес відкинув претензії Путіна.
“На чатску НАТО припадає 6% його сухопутного кордону. Це не оточення, якщо лише 6% вашого сухопутного кордону є країнами НАТО”, – зазначив міністр оборони Великої Британії.
Він також зауважив, що в Україні також не було жодної бази НАТО.
“Я думаю, що він вірить у те, у що хоче вірити – легкий відблиск відчаю”, – заявив Воллес про Путіна.
Раніше, виступаючи в Музеї британської національної армії, міністр оборони підтвердив рішучу підтримку Лондоном Києва у війні проти РФ. Та зазначив, що британський уряд – все Сполучене Королівство – солідарні з Україною, підтримуючи мужній захист суверенітету, територіальної цілісності та простого права на мирне та процвітаюче майбутнє.
- Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії переконаний, що російські командири причетні до монополізації Дня перемоги, щоб виправдати війну з Україною.
- Раніше Спікерка палати представників США назвала президента Росії Володимира Путіна боягузом.
- Також у CNN заявили, що Путін не зміг досягти успіху у наступі на Україну до Дня Перемоги в РФ.
- Водночас Путін 9 травня не оголосив мобілізацію. Натомість він висловив декілька тез щодо збройної агресії проти України, назвавши це рішення правильним.