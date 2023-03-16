Президент Росії Володимир Путін заявив, що минулорічні вибухи на газопроводах Nord Stream були здійснені на "державному рівні", відкинувши ідею про відповідальність автономної проукраїнської групи як "повну нісенітницю".

Про це сповіщає Reuters.

Зазначено, що у вересні минулого року на газопроводах Nord Stream 1 і 2, що з’єднують Росію та Німеччину через Балтійське море, сталася серія незрозумілих вибухів, які Москва назвала актом “міжнародного тероризму”.

У зв’язку з цим Данія, Німеччина та Швеція провели власні розслідування вибухів, проте Москва наголосила, що її не поінформували про це.

“Ми звернулися до влади Данії з проханням попрацювати разом або сформувати міжнародну групу експертів, спеціалістів. Відповідь була розпливчастою. Простіше кажучи, її просто не було. Вони сказали, що треба почекати”, – сказав Путін в інтерв’ю державному телеканалу “Росія-1”.

Крім того, шведські та інші європейські слідчі кажуть, що напади були навмисними, але вони не сказали, хто, на їхню думку, несе відповідальність. Москва, не надавши доказів, звинувачує у вибухах західну диверсію.

Як повідомляли #Букви, нові розвідувальні дані, з якими ознайомилися офіційні особи США, припускають, що проукраїнська група підірвала газопровід Nord Stream минулого року. Розслідування на кілька місяців поставило у глухий кут слідчих по обидва боки Атлантики.

Проте Путін, коментуючи заяву про причетність проукраїнської групи, сказав, що це “повна нісенітниця”.

“Завжди треба шукати тих, хто зацікавлений. А хто зацікавлений? Теоретично, звичайно, США. Такого роду вибух, такої потужності, на такій глибині можуть зробити тільки фахівці держави, яка володіє певними технологіями”, – наголосив Путін.

Натомість Сполучені Штати рішуче заперечують будь-яку причетність до вибухів на Nord Stream. У лютому Білий дім відхилив допис у блозі американського журналіста-розслідувача, який стверджував, що Вашингтон стоїть за вибухами, назвавши його “повною вигадкою”.