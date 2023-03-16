Про це сповіщає Reuters.
Зазначено, що у вересні минулого року на газопроводах Nord Stream 1 і 2, що з’єднують Росію та Німеччину через Балтійське море, сталася серія незрозумілих вибухів, які Москва назвала актом “міжнародного тероризму”.
У зв’язку з цим Данія, Німеччина та Швеція провели власні розслідування вибухів, проте Москва наголосила, що її не поінформували про це.
“Ми звернулися до влади Данії з проханням попрацювати разом або сформувати міжнародну групу експертів, спеціалістів. Відповідь була розпливчастою. Простіше кажучи, її просто не було. Вони сказали, що треба почекати”, – сказав Путін в інтерв’ю державному телеканалу “Росія-1”.
Крім того, шведські та інші європейські слідчі кажуть, що напади були навмисними, але вони не сказали, хто, на їхню думку, несе відповідальність. Москва, не надавши доказів, звинувачує у вибухах західну диверсію.
Як повідомляли #Букви, нові розвідувальні дані, з якими ознайомилися офіційні особи США, припускають, що проукраїнська група підірвала газопровід Nord Stream минулого року. Розслідування на кілька місяців поставило у глухий кут слідчих по обидва боки Атлантики.
Проте Путін, коментуючи заяву про причетність проукраїнської групи, сказав, що це “повна нісенітниця”.
“Завжди треба шукати тих, хто зацікавлений. А хто зацікавлений? Теоретично, звичайно, США. Такого роду вибух, такої потужності, на такій глибині можуть зробити тільки фахівці держави, яка володіє певними технологіями”, – наголосив Путін.
Натомість Сполучені Штати рішуче заперечують будь-яку причетність до вибухів на Nord Stream. У лютому Білий дім відхилив допис у блозі американського журналіста-розслідувача, який стверджував, що Вашингтон стоїть за вибухами, назвавши його “повною вигадкою”.
- 27 вересня у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії. У той же день шведська поліція розпочала розслідування у зв’язку з витоками газу з російського трубопроводу “Північний потік” та кваліфікувала цей інцидент як можливу диверсію.
- Правоохоронці Швеції кваліфікували витоки з газопроводу Nord Stream як “грубу диверсію”. У підрозділі Головного поліцейського управління Швеції заявили, що вони уважно стежать за розвитком подій і знаходяться в контакті з іншими підприємствами, виходячи з їх місії щодо захисту Швеції.
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що відповідь Німеччини на вибух газопроводів у Північному морі показала, що країна залишається “окупованою” і не може діяти самостійно через десятиліття після її капітуляції в кінці Другої світової війни.