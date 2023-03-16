Про це сповіщає Reuters.

Зазначено, що у вересні минулого року на газопроводах Nord Stream 1 і 2, що з’єднують Росію та Німеччину через Балтійське море, сталася серія незрозумілих вибухів, які Москва назвала актом “міжнародного тероризму”.

У зв’язку з цим Данія, Німеччина та Швеція провели власні розслідування вибухів, проте Москва наголосила, що її не поінформували про це.

“Ми звернулися до влади Данії з проханням попрацювати разом або сформувати міжнародну групу експертів, спеціалістів. Відповідь була розпливчастою. Простіше кажучи, її просто не було. Вони сказали, що треба почекати”, – сказав Путін в інтерв’ю державному телеканалу “Росія-1”.

Крім того, шведські та інші європейські слідчі кажуть, що напади були навмисними, але вони не сказали, хто, на їхню думку, несе відповідальність. Москва, не надавши доказів, звинувачує у вибухах західну диверсію.

Як повідомляли #Букви, нові розвідувальні дані, з якими ознайомилися офіційні особи США, припускають, що проукраїнська група підірвала газопровід Nord Stream минулого року. Розслідування на кілька місяців поставило у глухий кут слідчих по обидва боки Атлантики.

Проте Путін, коментуючи заяву про причетність проукраїнської групи, сказав, що це “повна нісенітниця”.

“Завжди треба шукати тих, хто зацікавлений. А хто зацікавлений? Теоретично, звичайно, США. Такого роду вибух, такої потужності, на такій глибині можуть зробити тільки фахівці  держави, яка володіє певними технологіями”, – наголосив Путін.

Натомість Сполучені Штати рішуче заперечують будь-яку причетність до вибухів на Nord Stream. У лютому Білий дім відхилив допис у блозі американського журналіста-розслідувача, який стверджував, що Вашингтон стоїть за вибухами, назвавши його “повною вигадкою”.