Сьогодні, 15 серпня, лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним в Узбекистані, на саміті Шанхайської організації співробітництва.

Про це повідомляє CNN.

У повідомленні зазначається, що під час зустрічі Володимир Путін засудив “провокації” США в Тайванській протоці та сказав, що “високо цінує збалансовану позицію” Китаю щодо повномасштабної війни в Україні.

“Ми високо цінуємо збалансовану позицію наших китайських друзів, коли йдеться про війну в Україні. Ми розуміємо ваші запитання та занепокоєння з цього приводу. Під час сьогоднішньої зустрічі ми, звичайно, пояснимо свою точку зору, – сказав Путін.

Китай утримується від засудження війни Росії проти України і прямо не називає її “вторгненням” – відповідно до риторики Кремля, який розглядає війну як “спеціальну військову операцію”. Натомість Путін прямо підтримав позицію Китаю щодо Тайваню.

Нагадаємо, що Китай провів військові навчання навколо Тайваню після того, як минулого місяця острів відвідала спікер Палати представників США Ненсі Пелосі.

“Ми маємо намір твердо дотримуватися принципу “Єдиного Китаю””, – заявив Путін, додавши, що РФ засуджує “провокації Сполучених Штатів і їхніх союзників у Тайванській протоці”.

Двоє авторитарних лідерів останніми роками стали близькими партнерами через конфлікт із Заходом і міцний особистий зв’язок. У повідомленні йдеться про те, що, за даними міністерства оборони Росії, у символічній демонстрації сили та єдності військово-морські сили Росії та Китаю провели спільне патрулювання та навчання в Тихому океані за кілька годин до зустрічі їхніх лідерів.

Їхня перша особиста зустріч після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну відбувається у важливий момент для Путіна, чиї війська масово відступають на північному сході України, втрачаючи більше територій за тиждень, ніж армія РФ захопила за п’ять місяців.

Варто зауважити, що Китай відмовився засудити вторгнення Росії в Україну й одночасно продовжує надавати економічну допомогу своєму сусідові, збільшивши двосторонню торгівлю до рекордних рівнів на користь російському бізнесу на тлі західних санкцій.

Для Сі Цзіньпіна ця зустріч стала частиною його першої поїздки за межі Китаю за більш ніж два роки, з початку пандемії COVID-19.

Попри те, що Росія та Китай у минулому були суперниками, Путін і Сі Цзіньпін поділяють спільні погляди на світ, де бачать занепад Заходу. Китай також кидає виклик глобальному впливу США. Саме тому Сі Цзіньпін заявив, що Китай буде співпрацювати з Росією.

“На тлі світових та історичних змін, Китай готовий співпрацювати з Росією, щоб відіграти провідну роль у демонстрації відповідальності великих держав, а також закріпити стабільність і позитивну енергію у світі, що переживає потрясіння”, – сказав лідер Китаю.