Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставлене джерело в уряді Великої Британії.

У випадку з РФ та Білоруссю джерело повідомило, що їх виключення було пов’язане з повномасштабним вторгненням в Україну, яке Білорусь підтримала. У випадку з М’янмою це сталося через дискримінацію народу рохінджа, повідомило джерело.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений CNN (@cnn)

Палац надсилає запрошення на державні похорони за порадою уряду після того, як члени цивільних і дипломатичних служб розглянули політичні наслідки запрошення певних лідерів.

Протокол палацу не розкриває запрошених на сімейні заходи, а також не коментує список гостей.

Як правило, кожна країна, з якою Сполучене Королівство має нормальні дипломатичні відносини, запрошується на державні похорони.

Країни зазвичай представляють їхній політичний лідер, глава держави, високопоставлений член уряду або їхній посол у Великій Британії.

Інше джерело в уряді Великої Британії повідомило CNN, що очікується, що на похорони прибуде до 500 іноземних високопоставлених осіб.

Велика Британія є одним із найсильніших противників війни РФ та одним із найбільших прихильників України, що постачає зброю та допомогає коштами.

  • 8 вересня на 97-му році життя померла королева Великої Британії Єлизавета II. З 1952 року вона правила Сполученим Королівством.
  • Чоловік королеви Єлизавети II, принц Філіп, помер у Віндзорському замку 9 квітня минулого року, не доживши до ювілею кілька місяців. Королева Єлизавета II і герцог були одружені 73 роки.
  • 11 вересня у Шотландії відбулася похоронна процесія королеви Єлизавети II (Елізабет Александра Мері Віндзор). #Букви зібрали останні новини стосовно ситуації у королівській родині та Великій Британії.
  • Поховання королеви Єлизавети II відбудеться 19 вересня у Лондоні.