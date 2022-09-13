Через повномасштабну війну в Україні, президента РФ Володимира Путіна не запросять на похорон королеви Єлизавети II. Весь список запрошень ще не сформований, але виключено офіційних представників трьох країн: РФ, Білорусі та М’янми.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставлене джерело в уряді Великої Британії.

У випадку з РФ та Білоруссю джерело повідомило, що їх виключення було пов’язане з повномасштабним вторгненням в Україну, яке Білорусь підтримала. У випадку з М’янмою це сталося через дискримінацію народу рохінджа, повідомило джерело.

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Палац надсилає запрошення на державні похорони за порадою уряду після того, як члени цивільних і дипломатичних служб розглянули політичні наслідки запрошення певних лідерів.

Протокол палацу не розкриває запрошених на сімейні заходи, а також не коментує список гостей.

Як правило, кожна країна, з якою Сполучене Королівство має нормальні дипломатичні відносини, запрошується на державні похорони.

Країни зазвичай представляють їхній політичний лідер, глава держави, високопоставлений член уряду або їхній посол у Великій Британії.

Інше джерело в уряді Великої Британії повідомило CNN, що очікується, що на похорони прибуде до 500 іноземних високопоставлених осіб.

Велика Британія є одним із найсильніших противників війни РФ та одним із найбільших прихильників України, що постачає зброю та допомогає коштами.