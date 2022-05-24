Про це інформує американський телеканал CNN.
“Те, що Росія зміниться одразу після узгодження режиму припинення вогню, є мрією. Вона залишиться загрозою для миру в Європі”, – зазначив Рау під час спільної пресконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок.
Рау зауважив, що боїться нападу РФ на Польщу, а також “небезпеки збройного вторгнення в країни східного флангу НАТО”.
Він наголосив, що Польща та Німеччина повинні прагнути до того, щоб РФ “зазнала стратегічної поразки, а її окупаційні сили залишили Україну в межах кордонів, визнаних міжнародним правом”.
Бербок також пояснила, що Донецька область належить Україні, зауваживши, що Україна є суверенною державою у своїх кордонах, і “це правда з 2014 року і це правильно для майбутнього”.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Німеччину закрити газопровід Nord Stream 1. Він вважає, що ним “тече струмінь грошей” до РФ.
- Російська пропаганда поширює фейкову інформацію про те, що Польща має намір перейти на бік РФ та захопити західну частину України.
- Також стало відомо, що РФ вперше з початку широкомасштабного вторгнення в Україну провела спільні військові навчання з Китаєм. Їхнє проведення зафіксували у північно-східній Азії.
- Начальник Генерального управління розвідки Кирило Буданов наголосив, що переломний момент у війні в Україні настане не раніше серпня цього року, оскільки на даний час українські військові не мають достатньо озброєння для активних бойових дій.