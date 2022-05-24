24 травня міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що РФ залишиться загрозою миру в Європі навіть після припинення вогню в Україні.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Те, що Росія зміниться одразу після узгодження режиму припинення вогню, є мрією. Вона залишиться загрозою для миру в Європі”, – зазначив Рау під час спільної пресконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок.

Рау зауважив, що боїться нападу РФ на Польщу, а також “небезпеки збройного вторгнення в країни східного флангу НАТО”.

Він наголосив, що Польща та Німеччина повинні прагнути до того, щоб РФ “зазнала стратегічної поразки, а її окупаційні сили залишили Україну в межах кордонів, визнаних міжнародним правом”.

Бербок також пояснила, що Донецька область належить Україні, зауваживши, що Україна є суверенною державою у своїх кордонах, і “це правда з 2014 року і це правильно для майбутнього”.