Джерело: російське інформаційне агентство “РИА Новости”
“Триває підготовка до передачі важкої військової техніки ПВК “Вагнер” чинним частинам Збройних сил Російської Федерації”, – йдеться в повідомленні.
- Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що справу щодо спроби заколоту ПВК “Вагнер” закрито. До цього повідомлялося, що, попри обіцянки російського керівництва, розслідування триває.
- 26 червня повідомлялося, що глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин залишається під слідством через справу про організацію заколоту в Росії. Попри те, що у Кремлі обіцяли закрити справу – її розслідування триває.
- Ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявила, що Пригожин погодився на “деескалацію”.
- Чисельність військових приватної військової компанії “Вагнер” приблизно така ж, як чисельність армій невеликих країн.