Партія "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) ініціює імпічмент президенту України Володимиру Зеленському через санкції проти телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Про це оголосив сьогодні, виступаючи з трибуни в залі Верховної Ради, співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович, повідомляє кореспондент #Букв.

До трибуни вийшли всі нардепи від ОПЗЖ, а спільну заяву оприлюднив Рабінович.

На думку представників ОПЗЖ, президент Володимир Зеленський “кинув виклик народу України” і “європейському майбутньому України”. Блокування телеканалів Рабінович назвав “фашизмом”.

“Сьогодні вночі, а чорти завжди діють вночі, вперше за всю історію існування незалежної України було здійснено виключення відразу трьох провідних інформаційних телеканалів. За день до цього СБУ здійснила провокацію проти групи Telegram-каналів (мова йде про викриття Telegram-каналів, які, за даними СБУ, працювали на спецслужби РФ, – ред.)… Сьогодні ви вдарили в серце демократії”, – оголосив Рабінович.

Нардеп анонсував на найближчий час “надзвичайний з’їзд партії, який визначить наші подальші кроки”.

“Ми ініціюємо процедуру імпічменту президенту Зеленському, який познущався над виборцями і над країною. Сьогодні фашизм у нашій країні отримав свій колір – зелений. Але як наші діди й батьки свого часу зупинили і перемогли фашизм, ми, їхні нащадки, зробимо те ж саме і переможемо”, – додав Рабінович.

Після цього він заспівав у мікрофон: “Вставай, страна огромная” (рядок із радянської пісні “Священна війна” часів Другої світової війни).