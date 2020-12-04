Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт, який дозволяє спрямувати кошти з Фонду боротьби з коронавірусом COVID-19 на допомогу бізнесу.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №4431 в першому читанні проголосували 302 нардепа, а в другому – 304.

Крім того, депутати підтримали пропозицію заступника голови ВР Олени Кондратюк про невідкладне підписання документа спікером Дмитром Разумковим.

Варто відзначити, що це один із трьох законопроєктів, ініційованих президентом України Володимиром Зеленським для підтримки бізнесу в умовах карантину.

Законопроєктом вносяться зміни до статті 28 закону “Про державний бюджет України на 2020 рік”.

Документом розширено перелік напрямків, на які можуть виділятися кошти з COVID-фонду. Вони будуть спрямовані на:

• надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи в разі повної заборони сфери їх діяльності через посилення карантину (сума виплати – 8 тисяч гривень);

• надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників (сума виплати – до 8 тисяч гривень на одного працівника);

• одноразову компенсацію суб’єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих осіб.