Про це інформує пресслужба Європейської Ради
Сьогодні, 13 квітня, Рада ЄС ухвалила рішення про надання 1 мільярда євро з Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України. Фінансування дасть можливість Євросоюзу компенсувати країнам-членам боєприпаси, що передаються Україні з існуючих запасів.
Наголошено, що затверджене рішення дозволяє виконати першу частину угоди, яка була укладена Європейською Радою 20 березня 2023 року щодо трьох напрямків діяльності, націленої на пришвидшення передачі артилерійських боєприпасів Україні.
За словами Верховного представника ЄС Жозепа Борреля, рішення, схвалене сьогодні, підтверджує готовність ЄС втілити першу частину історичної угоди про “негайну доставку артилерійських боєприпасів”.
“Не існує кращої демонстрації об’єднаної рішучості та відданості Євросоюзу щодо продовження підтримки права України на протистояння жорстокому російському агресору”, – резюмував він.
- Британський міністр фінансів Джеремі Хант заявив, що країна готова надати 500 млн доларів кредитних гарантій для України. У такий спосіб загальну суму доведуть до 1 мільярда доларів цього року.
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