Кулеба спільно з главою МЗС Італії обговорили нову військову допомогу Україні

Про це очільник МЗС України повідомив у Twitter.
Сторони обговорили оборонну допомогу Україні.
Сьогодні я розмовляв зі своїм італійським колегою Антоніо Таяні. Ми обговорили нову допомогу, яку Італія може надати для забезпечення перемоги України над російською агресією”, — наголосив Кулеба.
Today, I spoke with my Italian counterpart @Antonio_Tajani. We discussed new assistance that Italy can provide to help secure Ukraine’s victory over Russian aggression.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2023
Зауважимо 29 березня президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, під час якої обговорили шляхи співпраці двох держав.
Раніше у Міністерстві оборони Італії підтвердили присутність 20 військових з України на військовій базі Сабаудія в Лаціо, водночас заявили, що курс тренування завершено. Армійці навчались користуватися системою протиповітряної оборони SAMP/T.
11 квітня Дмитро Кулеба також заявив, що держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив Україну в підтримці Сполучених Штатів після витоку секретних документів Пентагону.
- Наприкінці січня ЗМІ повідомили, що Франція та Італія спільно замовлять декілька сотень зенітних ракет Aster-30, якими оснащують системи Mamba SAMP/T. Частину цих ракет держави передадуть Україні.
- 1 лютого міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що майбутній пакет військової допомоги Україні “імовірно” включатиме “зброю для захисту від російських ракетних атак”.
- Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтвердила надання Україні сучасних протиракетних систем ЗРК SAMP/T (MAMBA) разом із Францією.