Кулеба спільно з главою МЗС Італії обговорили нову військову допомогу Україні

11 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з главою МЗС Італії Антоніо Таяні обговорив нову військову допомогу.

Про це очільник МЗС України повідомив у Twitter.

Сторони обговорили оборонну допомогу Україні.

Сьогодні я розмовляв зі своїм італійським колегою Антоніо Таяні. Ми обговорили нову допомогу, яку Італія може надати для забезпечення перемоги України над російською агресією”, — наголосив Кулеба.

Today, I spoke with my Italian counterpart @Antonio_Tajani. We discussed new assistance that Italy can provide to help secure Ukraine’s victory over Russian aggression. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2023

Зауважимо 29 березня президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, під час якої обговорили шляхи співпраці двох держав.

Раніше у Міністерстві оборони Італії підтвердили присутність 20 військових з України на військовій базі Сабаудія в Лаціо, водночас заявили, що курс тренування завершено. Армійці навчались користуватися системою протиповітряної оборони SAMP/T.

11 квітня Дмитро Кулеба також заявив, що держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив Україну в підтримці Сполучених Штатів після витоку секретних документів Пентагону.