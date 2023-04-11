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Кулеба спільно з главою МЗС Італії обговорили нову військову допомогу Україні

11 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з главою МЗС Італії Антоніо Таяні обговорив нову військову допомогу.

Вівторок, 11 квітня 2023, 23:59
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Про це очільник МЗС України повідомив у Twitter.

Сторони обговорили оборонну допомогу Україні.

Сьогодні я розмовляв зі своїм італійським колегою Антоніо Таяні. Ми обговорили нову допомогу, яку Італія може надати для забезпечення перемоги України над російською агресією”, — наголосив Кулеба.

Зауважимо 29 березня президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, під час якої обговорили шляхи співпраці двох держав.

Раніше у Міністерстві оборони Італії підтвердили присутність 20 військових з України на військовій базі Сабаудія в Лаціо, водночас заявили, що курс тренування завершено. Армійці навчались користуватися системою протиповітряної оборони SAMP/T.

11 квітня Дмитро Кулеба також заявив, що держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив Україну в підтримці Сполучених Штатів після витоку секретних документів Пентагону.

Теги: військова допомога, Італія, Кулеба, підтримка України, союзники

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