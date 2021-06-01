Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Проєкт закону № 4409 підтримали 256 народних обранців.
Ініціатором документа є Кабінет Міністрів України.
Метою законопроєкту є усунення технічних неузгодженостей та недоліків, врегулювання суперечливих питань та узгодження деяких положень Кодексу між собою.
Як пояснювали раніше в пресслужбі Кабміну, Кодекс з процедур банкрутства було введено в дію 21 жовтня 2019 року. Відповідно закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” втратив чинність.
Водночас в деяких законодавчих актах України залишились посилання на цей закон. Таким чином, виникла необхідність в урегулюванні законодавчих норм.
Запропоновані законопроєктом № 4409 зміни стосуються:
• узгодження положень Кодексу, приведення їх у відповідність до Господарського процесуального кодексу, законів “Про запобігання корупції”, “Про управління об’єктами державної власності”, “Про судовий збір”, “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів”;
• уніфікації, усунення розбіжностей у термінології в всьому тексті Кодексу (наприклад, замість “конфлікт інтересів” пропонується використовувати коректні до чинного законодавства терміни “реальний та потенційний конфлікт інтересів”, “банкрут” замість “боржник);
• удосконалення порядку відбору арбітражних керуючих у справах про банкрутство;
• виключення з тексту Кодексу некоректних або суперечливих норм;
• приведення у відповідність норм Кодексу до законодавства у сфері архівної справи та діловодства;
• установлення чітких строків для погашення вимог кредиторів та усунення можливості зловживань з боку арбітражного керуючого;
• врегулювання питання поводження з майном банкрута після закриття провадження у справі про банкрутство;
• передбачено розблокування такого інституту як “транскордонне банкрутство” шляхом виключення непрацюючого принципу взаємності з іншими державами, а також роз’яснення процедури звернення із відповідними заявами до національних судів.
- Верховна Рада України сьогодні також підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає зміну процедури банкрутства на період дії карантину, запровадженого через епідемію коронавірусу. Ініціатором цього документа є президент Володимир Зеленський.
- Раніше Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт, спрямований на вдосконалення процедури виведення неплатоспроможних банків з фінансового ринку.
- Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкти щодо реструктуризації валютних кредитів. Їх уже підписав президент Володимир Зеленський.
- Крім того, Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт про захист боржників при врегулюванні простроченої заборгованості.