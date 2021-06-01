Верховна Рада України ухвалила сьогодні в першому читанні законопроєкт "Про кредитні спілки".

Про це повідомляють #Букви.

Проєкт закону № 5125 підтримали 267 народних обранців.

Згідно з пояснювальною запискою, з 1 липня 2020 року Національний банк України став регулятором окремих ринків небанківських фінансових послуг.

Водночас чинний закон “Про кредитні спілки” був прийнятий близько 20 років тому, і його положення не враховують останні тенденції розвитку фінансової інфраструктури.

“Кредитні спілки відіграють важливу роль у доступності фінансових послуг для населення у віддалених та сільських місцевостях. Тому важливим для оздоровлення та забезпечення ефективної роботи цього небанківського фінансового сектору є розробка нового законодавчого регулювання кредитних спілок України”, – зазначається в записці.

Законопроєкт покликаний усунути наступні проблеми:

• обмежений перелік фінансових послуг, які можуть надавати кредитні спілки, що негативно відображається на їх конкурентоспроможності порівняно з банками;

• низький рівень обізнаності членів кредитних спілок про свої права та обов’язки;

• відсутність ефективних систем управління ліквідністю та інструментами підтримки їх платоспроможності;

• обмеженість механізмів нагляду регулятором за кредитними спілками, що унеможливлює ефективний контроль за платоспроможністю кредитних спілок та належний захист прав їх вкладників (членів);

• відсутність регулювання способів та процедур виходу з ринку кредитних спілок, що не дає можливість захистити належним чином права членів кредитних спілок (у разі неплатоспроможності спілки).

Проєктом закону пропонується:

• розширити перелік послуг, які надаються кредитними спілками (з’явиться можливість надавати такі фінансові послуги, як обмін валют та окремі види платіжних послуг);

• привести у відповідність до чинного законодавства процедури створення та державної реєстрації кредитної спілки, а також удосконалити процедури ліцензування її діяльності;

• удосконалити систему управління кредитної спілки (зокрема, запроваджується вимога погодження Національним банком України кандидатів на посади керівників спілки);

• вдосконалити організацію державного нагляду за діяльністю кредитних спілок в частині встановлення/розширення повноважень Національного банку (НБУ, зокрема, матиме право запровадити тимчасову адміністрацію для організації та збереження активів, документів, інформаційних систем, баз даних спілки; застосовувати “заходи впливу і раннього втручання” тощо);

• вдосконалити процедуру добровільного та примусового виходу кредитних спілок з ринку (наприклад, платоспроможна спілка матиме право добровільно ліквідуватися або приєднатися до інших кредитних спілок; примусова ліквідація здійснюватиметься шляхом анулювання НБУ ліцензії спілки);

• запровадити ризик-орієнтований підхід до нагляду за кредитними спілками, систему завчасного попередження ризиків для швидкого реагування на можливі проблеми в діяльності спілки.

Національному банку хочуть надати право вимагати заміни будь-кого з керівників, головного ризик-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту кредитної спілки, якщо їхня професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають встановленим НБУ вимогам.