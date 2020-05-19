Верховна Рада України схвалила в другому читанні законопроєкт, який передбачає запуск ефірного мовлення державного каналу на тимчасово окупованих територіях і в прикордонних районах.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2521 проголосував 231 нардеп.

Закон передбачає зміни до закону “Про систему іномовлення України”. Вони нададуть можливість запустити ефірне мовлення державного каналу на окупованих територіях і в прикордонних районах.

Згідно з проєктом закону, “Мультимедійна платформа іномовлення України” зможе здійснювати мовлення в цифровому ефірі, аналоговому ефірі і в кабельних мережах на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Криму і Севастополя, в районах, що межують з цими тимчасово окупованими територіями, і в прикордонних районах України, що межують з Росією або іншими країнами, з яких мовлення здійснюють російські телеканали і радіостанції (наприклад, Білорусь та Молдова).

Також документ передбачає, що програмна політика “Мультимедійної платформи іномовлення України” узгоджується з уповноваженим органом.

Контент виробляється не англійською та іншими мовами, а українською та іншими мовами (в тому числі російською).

Таким чином, платформа іномовлення отримала право мовити всередині країни (на окупованих територіях). На базі платформи вже мовить російськомовно-україномовний канал для окупованих територій “Дім”. Відтак, сьогодні було узаконено його мовлення на тимчасово окупованих територіях.

“Ну що, іномовлення таки вбили. Натомість створили державний російськомовний канал з розважальним контентом. З можливістю купувати контент у “Кварталу” і Ко за бюджетні гроші. Російськомовний.

Жодного лобізму і конфлікту інтересів, правда?. Епоха квартальства – вона така… Епоха знищення державного інтересу заради суто власного”, – зазначила на своїй сторінці в Facebook нардеп від “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар, коментуючи прийняття документа.

У свою чергу заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук написала в Facebook, що законопроєкт “не виключає мовлення будь-якою мовою відповідно до доцільністі ті аудиторії”.

“Наш законопроєкт чітко встановлює, що ми можемо розповсюджувати іномовлення всіма технічними засобами по всій території України, включно з тимчасово окупованими і – що теж важливо – прикордонним територіями, які межують з територією Росії або інших країн. Саме туди мовить телеканал “Дім”, щоб наші громадяни на тимчасово окупованих територіях нарешті отримали не спотворену інформацію від федеральних російських каналів, а правдиву і збалансовану. Чому ми вирішили використати саме існуючу систему іномовлення – на це вже виділені кошти у держбюджеті і є технічні можливості. Друге – ми замінюємо норму про мову іномовлення. Замість слова “нглійською” ми пишемо “українською”. Але це не виключає мовлення будь-якою мовою відповідно до доцільності та аудиторії”, – зазначила Кравчук.