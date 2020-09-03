Верховна Рада України провалила голосування за законопроєкт про внесення змін до виборчого законодавства – з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону № 3971 в першому читанні підтримали лише 108 нардепів (при 226 мінімально необхідних), в тому числі більшість депутатів від “Слуги народу”.

Під час голосування в залі засідань звучали крики: “Ганьба “слугам народу!”.

Не були підтримані і пропозиції про направлення документа на повторне перше читання і на доопрацювання.

Згідно з пояснювальною запискою, паралельно з реформою виборчого законодавства в Україні реалізовувалася реформа децентралізації та адміністративно-територіального устрою. Наслідком цього стало створення нових територіальних громад і реорганізація районного рівня адміністративно-територіального устрою України. У зв’язку з цим необхідно було внести зміни до Виборчого кодексу.

Законопроєктом були передбачені уточнення в кодексі:

• щодо зміни меж дільничних виборчих комісій;

• щодо обмежень в частині ведення передвиборної агітації;

• щодо вимог до інформації про кандидатів, яка розміщується в інформаційних плакатах, інформаційних буклетах і виборчих бюлетенях;

• щодо висунення кандидатів місцевими організаціями політичних партій;

• з приводу переліку документів для реєстрації кандидатів у депутати;

• щодо вимог до виборчих бюлетенів і порядку їх виготовлення;

• щодо організації і порядку голосування;

• щодо реєстрації обраних на місцевих виборах депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Варто відзначити, що перед сьогоднішнім засіданням Ради нардепи не підтримали на профільному комітеті з питань організації державної влади поправку до даного законопроєкту, яка дозволяла Центральній виборчій комісії проводити опитування громадської думки під час виборів, в тому числі місцевих.

Цю правку спочатку ініціював нардеп від “Слуги народу” Олександр Корнієнко. 1 вересня вона була підтримана на комітеті, але згодом скасована.

Згідно з повідомленнями ряду нардепів, пізно ввечері 2 вересня надійшла інформація про скликання ще одного засідання комітету на сьогоднішній ранок. І на нього знову була винесена суперечлива поправка про право ЦВК проводити опитування.

Засідання комітету проходило із суперечками. Щоб отримати потрібний результат і підтримати поправку “слуг народу”, не вистачило одного голосу. Після цього було здійснено спробу переголосування, але ряд нардепів не допустили цього.

Деякі нардепи припускають, що під приводом соцопитувань ЦВК можуть організувати своєрідний “референдум” щодо суперечливих питань, що стосуються Донбасу (наприклад, про особливий статус). Про це, зокрема, попереджали нардепи від “Голосу”.