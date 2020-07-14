Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт, що передбачає погашення боргів державного підприємства "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 3697 проголосували 324 народні депутати.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, “системна криза на “Південмаші” триває вже більше десяти років”. Ще в 2009 році Кабінет Міністрів України ухвалив Державну програму розвитку підприємства, яка передбачала виведення його з кризи. Однак внаслідок системного недофінансування жодне із завдань програми не було виконано.

У записці зазначено, що через кризу в 2014 році виробництво на підприємстві впало на 80 %, а грошовий потік скоротився з 4,25 до 0,12 млрд грн.

Зараз близько 6 тисяч співробітників підприємства не отримують виплати по зарплаті. Проблема тривалої заборгованості викликана зривом низки контрактів і закриттям програми “Морський старт” на початку цього року.

Законопроєкт передбачає внесення змін до держбюджету-2020. Йдеться про запровадження нової бюджетної програми “Поповнення статутного капіталу державного підприємства “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова” на погашення заборгованості з виплати зарплати, єдиного соціального внеску, окремих податків і перед державою за видатками бюджету” з обсягом видатків 2 млрд 318 млн гривень.

Кошти мають розподілити наступним чином:

• на погашення заборгованості з виплати зарплати і супутніх виплат – 210 млн грн;

• на погашення податкового боргу зі сплати єдиного соціального внеску – 90,2 млн грн;

• на погашення податкового боргу з відрахування до держбюджету частини чистого прибутку за підсумками минулого року – 35,645 млн грн;

• на погашення боргу зі сплати авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, нарахованих за результатами минулого року – 6, 416 млн грн;

• на погашення заборгованості перед державою за кредитом, залученим 2 лютого 2004 року у компанії Colvis Finance Limited (Велика Британія) під державну гарантію – 1 млрд 976 млн 164 тис. грн.

“Кошти пропонується спрямувати шляхом зарахування до статутного капіталу з наступним спрямуванням на погашення заборгованості підприємства до бюджету та державних цільових фондів. Це дозволить також підвищити капіталізацію підприємства”, – йдеться в пояснювальній записці.