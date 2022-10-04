Про це повідомляє російський телеканал “Звезда” у Telegram.
Договори між Росією та цими регіонами були підписані у Кремлі 30 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми чотири конституційні законопроєкти про так зване “приєднання” окупованих регіонів Україні.
Зазначається, що підставами для “прийняття” є результати псевдореферендумів, що пройшли на окупованих територіях з 23 по 27 вересня, а також “декларації про їхню незалежність”, “пропозиції про прийняття до складу Росії та договори між ними та Росією”.
- Міністерство закордонних справ Грузії рішуче засуджує проведені РФ псевдореферендуми та спробу незаконної анексії територій України.
- Туреччина не визнаватиме анексію Росією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що його держава й надалі підтримуватиме зусилля України для відновлення контролю над окупованими Росією територіями. У такий спосіб, він відреагував на дії РФ щодо анексії частини наших територій 30 вересня.
- Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Велика Британія ніколи не визнає анексію Росією Донецької, Луганської, та частини Херсонської й Запорізької областей.