Держдума РФ на засіданні 3 жовтня ратифікувала договори щодо "прийняття" до складу Росії тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Усі чотири псевдодокументи росіяни підтримали одностайно.

Про це повідомляє російський телеканал “Звезда” у Telegram.

Договори між Росією та цими регіонами були підписані у Кремлі 30 вересня.

2 жовтня президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми чотири конституційні законопроєкти про так зване “приєднання” окупованих регіонів Україні.

Зазначається, що підставами для “прийняття” є результати псевдореферендумів, що пройшли на окупованих територіях з 23 по 27 вересня, а також “декларації про їхню незалежність”, “пропозиції про прийняття до складу Росії та договори між ними та Росією”.