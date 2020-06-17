В Україні планують створити "кандидатський резерв" державних службовців: відповідний законопроєкт сьогодні підтримала в першому читанні Верховна Рада.

За проєкт закону № 3491 проголосували 275 нардепів, повідомляє кореспондент #Букв.

Як відомо, призначення на держслужбу в Україні відбуваються за результатами відповідних конкурсів.

Законопроєктом пропонується ввести інститут “кандидатського резерву” на державній службі шляхом створення бази кандидатського резерву. Осіб, які набрали високі бали під час конкурсу на держпосаду, але не перемогли, будуть вносити в електронну базу (вони і складуть “кандидатський резерв”). У всіх кандидатів буде власний електронний кабінет.

Через нього фахівців автоматично запрошуватимуть до участі в конкурсах на інші посади, які відповідають їхньому досвіду і професійним якостям.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту, це дозволить “використовувати професійний потенціал таких кандидатів”.

Базу кандидатського резерву пропонується створити на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Інформація щодо кандидатів в базі “кандидатського резерву” буде знаходитися протягом року (з дати опублікування інформації про переможця конкурсу або про відсутність такого).

Порядок ведення і застосування даних такої бази затверджуватиме Уряд.