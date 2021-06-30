Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, спрямований на вдосконалення процедури виведення неплатоспроможних банків з фінансового ринку.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 4546 проголосували 256 народних депутатів.

Згідно із пояснювальною запискою, метою документа є: ефективне виведення банків з ринку “шляхом удосконалення механізмів збереження активів банку, запобігання втрати майна банку, задоволення якомога більшої кількості кредиторів банків, що виводяться з ринку”.

Серед ключових положень можна виділити наступні:

1. Законопроєкт визначає правові підстави для відшкодування збитків особою, яка заподіяла шкоду банку та кредиторам фінустанови, а також особою, яка внаслідок таких дій отримала майнову вигоду. Вводяться такі поняття, як: “договір про добровільне відшкодування шкоди (збитків)”, “мирова угода”.

2. Документ підвищує ефективність виведення банків-банкрутів з ринку, збереження їх активів та задоволення якомога більшої кількості кредиторів банків, що виводяться з ринку.

3. Удосконалюється правовий захист працівників Фонду гарантування вкладів та членів його адміністративної ради.

4. Фонду дозволяється ініціювати цивільні, адміністративні, кримінальні чи арбітражні провадження про стягнення шкоди внаслідок націоналізації, експропріації майна, реквізиції, руйнування, знецінення майна банку внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів, громадських заворушень.

5. Фонд гарантування вкладів в окремих випадках звільняється від сплати судового, адміністративного збору та державного мита. Так, Фонд звільнятиметься від сплати судового збору за подання позовів про відшкодування витрат, пов’язаних із ліквідацією банків.

У законопроєкті прописана процедура подання цивільного позову в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку та набуття Фондом статусу позивача у справі.

Як зазначав один із авторів законопроєкту, голова фінансового комітету Данило Гетманцев (“Слуга народу”), цей законопроєкт “в інтересах вкладників і банків”.

“Зокрема, вкладників, ошуканих шахраями, які виводили чужі гроші з банків, доводячи їх до банкрутства. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб під час ліквідації банків виявив виведених із них грошей на 120 млрд грн і встановив 700 пов’язаних із банками осіб та інших, які можуть бути причетними до заподіяння шкоди”, – пояснював Гетманцев.

За його словами, законопроєкт стосується “розширення та зміни повноважень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при ліквідації банків”. Фонд отримає “повноваження та можливості для швидкої реалізації банківського майна й задоволення інтересів кредиторів”.